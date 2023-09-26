開箱「駁二共創2號基地」 陳其邁化身超萌月兔賀中秋
高雄市長陳其邁今(26)日前往詢問度超高的「駁二共創2號基地」，不僅開箱一、二樓空間，更運用專業攝影棚設備，結合影像、設計團隊，共同創作今年的中秋賀卡，也應景的戴上可愛兔耳朵化身超萌月兔，更在賀卡畫上Ｑ版兔子插圖，展開平面攝影與插畫結合的工作體驗。
記者陳美嘉／高雄報導
陳其邁提到，2017年第一個共創基地成立，提供新創、微型文創工作者申請入駐，在2021年則將第一銀行高雄倉庫納入駁二版圖，結合設計師與實際進駐單位共同發想，融合現代美學蛻變為今日的「共創2號基地」，配合近年產業趨勢，設有攝影棚、直播室以及各種共創會議室等等，為文創設計工作者提供良好的辦公場域，非常適合新創、文創業者進駐，凝聚設計能量。
陳其邁頭戴超萌兔耳髮箍，和立委趙天麟、議員簡煥宗、議員邱俊憲等人一同開箱使用全新的「駁二共創2號基地—共視攝影棚」，挑高4.6公尺，兼具白牆及綠棚的專業攝影棚，不僅場地寬闊，附設的造型梳化間及衛浴間，提供梳化妝髮的獨立空間。攝影棚的入口就位於道路旁，方便大型器材搬運，適合平面及動態影像團隊場租使用，將成為影視團隊於高雄拍攝的最佳選擇。
高市府文化局長王文翠表示，駁二共創2號基地的空間規劃面面俱到，10至50坪的辦公室可讓較具規模的設計產業進駐；會議空間提供進駐團隊合適的場域討論專案；咖啡廳風格的食堂，讓設計師在工作之餘放鬆小憩，以美食聚會交流，開啟跨界合作的機會。
駁二共創2號基地已全面開放營運，共享工作空間、共視攝影棚、講座空間、會議室皆提供多元方案供民眾租借使用，未來也將不定期開設文創專業課程、講座交流，持續為老銀行倉庫注入設計能量。更多相關訊息請上駁二共創2號基地官網查詢。