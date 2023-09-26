▲Mercedes-Benz CLA Coupé / Shooting Brake 209 萬起正式發表！

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不受框架約束，照自己規則走的態度，在 CLA Shooting Brake 五門獵跑更加明顯。以五門旅行車為基礎，在外型上卻不與傳統方正的線條妥協，從側面望去，弓形的車頂造型搭配 C 柱後迅速下滑的窗框線條，整體車尾比 CLA Coupé 四門轎跑更加修長，並具備 505 ~ 1,370 公升後廂空間的實用機能，支持你隨時任性地帶上衝浪板遠離都會塵囂，享受自由的空氣。
The new CLA Coupé、CLA Shooting Brake 搭載 MBUX 2.0 多媒體系統，科技氛圍與數位生活再進化。大面積的一體式雙 10.25 吋高解析度配置，與全新介面的數位儀表讓視覺風格提升。導入 OTA (Over-the-air) 更新功能後，中央觸控螢幕還能呈現期間限定的彩蛋圖像動畫，導航系統也將 Google POI 興趣點資訊一併整合，並提供 MBUX 擴增實境功能「魚骨式箭頭」提示道路指引方向，使駕駛更容易判讀導航資訊，穿梭街道前往目的地。同為此次改款升級重點之一的無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，資訊可滿版呈現於 10.25 吋中控觸控螢幕，視覺與便利性皆獲得顯著提升。除了視覺饗宴，若選配 Burmester® 環場音響系統，透過 MBUX 多媒體系統原生內建的 Apple Music APP，播放支援 Dolby Atmos 杜比全景環繞音效的曲目，將獲得極為震撼的 360° 環繞與臨場感十足的聽覺享受。
作為 Mercedes-Benz 旗下數位品牌，「Mercedes me」致力將豪華數位體驗延伸至生活各個面向，只需申請一組 Mercedes me 帳號，便可解鎖賓士全方位數位體驗。「Mercedes me connect」APP與車輛配對後，除了能啟用無時效限制的「舒適套件」，遠端查詢車輛狀態，還能透過「遠端套件註」控制車輛功能，例如車輛「上鎖」或「解鎖」。「Mercedes me Store」線上商店也提供額外的數位增訂服務，例如「娛樂套件」可將你平時使用的音樂串流服務與 MBUX 多媒體系統整合，與「原廠導航」以清晰 3D 圖資搭配 Google POI 指引最佳路線。台灣賓士自主開發的「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP，則提供會員專屬的尊榮服務及專屬禮遇。
The new CLA Coupé、CLA Shooting Brake 即便定位為品牌旗下小型家族車款，安全防護仍不容妥協。由多顆鏡頭與雷達組成的偵測系統，不僅提供 3D 圖像的 360度環景攝影與智能停車輔助，更標配智慧駕駛輔助系統，搭載齊全的主被動安全輔助科技，更優化部分輔助功能，例如車道維持輔助改以方向盤轉動修正行駛路徑，方向盤握環升級為電容式觸碰感應，可以觸摸方式喚醒方向盤手持偵測，提供更細膩、平穩的駕乘體驗，駕駛儀表同時提供車道虛擬化輔助顯示模式，安全及行車舒適性皆獲得顯著提升。
在動力科技方面，The new CLA Coupé、CLA Shooting Brake 導入最新 48V 高效輕油電系統，除了提供額外 14 匹馬力使起步時更為暢快。在節能設定上也同步優化，如踩住煞車至低速時，系統將預先熄火，直到車輛完全靜止；在 ECO 模式下，高速行駛時鬆開油門踏板，車輛將關閉引擎，以滑行方式前進，精進油耗能源表現。歸功於48V 高效輕油電系統，怠速熄火系統的引擎啟閉變得更順暢。
The new CLA 35 4MATIC Coupé 及 CLA 35 4MATIC Shooting Brake 藉由 AMG 全新元素加持，外型更加難以低調，首次採用 AMG 直瀑式水箱護罩造型，位於引擎蓋前方的品牌識別，也由傳統三芒星廠徽，改為 AMG 專屬圖騰，象徵源自 AMG 總部 Affalterbach 的性能調校。動力系統新增 48V 高效輕油電系統，透過 AMG SPEEDSHIFT DCT 八速自手排跑車變速箱傳遞 綜效馬力達 320 hp 的充沛動能，搭配 AMG Performance 4MATIC 主動四輪驅動系統，強化既刁鑽又穩定的性能表現。AMG 設計元素造就熱血座艙氛圍，除了全新數位儀表風格，高性能 Nappa 真皮平底跑車方向盤及方向盤上的 AMG 專屬操控旋鈕，也讓整體駕馭氛圍更為強烈。
The new CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 搭載量產最強四缸渦輪引擎 M139，以品牌核心技術與「One man, one engine」打造，僅需 4.1 秒即可完成 0-100 km/h 加速，搭配 AMG Performance 4MATIC+ 及 AMG 專屬跑車型懸吊系統，加上 RACE START 起跑控制功能與 AMG Track Pace 賽道駕馭應用程式，競技氛圍滿點。此外，CLA 45 S 4MATIC+ 標配專屬豪華 PLUS 配備套件，包含多光束智慧型 LED 頭燈、Burmester® 環場音響系統、MBUX 擴增實境導航、抬頭顯示器及全景式電動玻璃天窗等，在強調極致性能的同時，亦集結品牌旗下最受歡迎的豪華科技配備。
此外，台灣賓士也特別針對 The new CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 推出 AMG Street Style Edition，以 MANUFAKTUR 特殊漆-消光深灰與 AMG Street Style Edition 專屬車身貼飾互相搭配，主要由黑、橘雙色呈現對比強烈的賽道氛圍。配備進階夜色套件，AMG 直瀑式水箱護罩與排氣尾飾管皆改採黑色鍍鉻材質，三芒星廠徽也以全黑色調呈現。內裝則配置高性能賽車座椅，搭配專屬橘色縫線與頭枕「CLA 45 S」橘色字樣，象徵 AMG Street Style Edition 不容許低調的身分，所到之處都是 The new CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 的專屬賽道，等待你一發動，化身風暴，呼嘯而行！。