亞運跆拳道／羅嘉翎拿下銀牌後爆哭 賽後用台語俏皮說：有點誇張
我國跆拳道項目今（26）日在杭州亞運收下兩面銀牌，雖然是很不錯的成績，但羅嘉翎和林唯均兩名女將在輸掉金牌戰後還是相當難過。前者淚灑當場，賽後也吐槽自己「有些誇張」。
特派記者黃建霖/杭州報導
「盡力了，蠻可惜的，還是沒能把握這場比賽。」羅嘉翎說從一開始備戰亞運時，就是今天決賽的對手、中國大陸女將駱宗詩為目標，「對方現在世界排名第一，經驗、動作都很不錯，很努力地要去克服她，之後的比賽都還會遇到。」
談到自己在賽後完全釋放情緒，她俏皮地用台語說：「有點誇張！」隨後也正色說，這次比賽有和教練團一起盡量把設定的東西做出來，只是很可惜還是沒有完成最後的目標。
羅嘉翎由於比賽太多，其實身體已經有一些疲勞的狀況，但為了亞運還是硬拚，她透露自己在對泰國選手時腳就有點不舒服，做了一點點治療，就要趕快備戰。
2021年羅嘉翎在東京奧運舞台上大放異彩，在銅牌戰擊敗對手獲得為台灣拿下一面獎牌，一舉打響她的名號，隨後「跆拳甜心」在各項國際賽事表現出色，2022及2023年的世界跆拳道錦標賽，羅嘉翎都在女子57公斤級的賽事中獲得銀牌。
這是他生涯首度參加亞運，就拿下一枚銀牌，連續兩個亞奧運賽事都拿牌，也讓人對她在巴黎奧運上更有所期待。