《有生之年》楊貴媚忍40年拋夫棄子！丟下吳慷仁全家去旅行
《有生之年》播出最新集數，劇中吳慷仁寫下了遺書：「有生之年，能長這麼大算不錯了。」與家人告別，向姪子謝展榮說出回家的原因，從幫媽媽報名里民旅遊活動、勸爸爸離婚、勸鄭元暢放手、勸林哲熹活出自己，皆向家人們傳達「活在當下，即時享樂」的灑脫，媽媽楊貴媚也受夠家裡4個大男人，首次拋家棄子外出旅遊。
記者羅凌筠／綜合報導
楊貴媚所飾演的高媽媽是位早餐店開了40幾年，一路含辛茹苦的把3個小孩養大的傳統女性，從來沒有離開過家裡的她，在大兒子吳慷仁的自作主張下，幫她報名了3天2夜的里民旅遊團，讓楊貴媚首次拋家棄子外出旅遊，並享受著前所未有的自由，在眾多旅伴中也認識了一名手碟愛好者，也開啟了她的手碟學習之路。
楊貴媚分享說，她非常喜歡手碟這個樂器，除了覺得彈手碟的人都很優雅外，樂器本身所敲奏出來的共鳴聲音十分療癒，節奏快的時候會讓人心情愉悅、慢的時候就會讓身心靈平靜下來，除了熱愛喜歡輕鬆的樂曲外，她對於旅遊型態也比較喜歡慢步調的郵輪旅遊，曾經坐郵輪玩歐洲的她覺得吃、喝、睡都在郵輪上很方便，慢節奏的旅遊步調很享受。
吳慷仁周旋張榕容、孫可芳，隨著劇情安排玩起復古變裝，而當各演員被問到最想裝扮的角色時，吳慷仁雖在劇中穿起正裝扮演打十個的葉問，但在現實生活中反而對變裝沒興趣，笑說：「覺得變裝是件最累最麻煩的事。」
鄭元暢選擇要克服童年所見恐怖海報的陰影，想裝扮成為巨大版的鬼娃恰吉，要用自身的身高跟鬼娃娃塑造一個反差萌，林哲熹帥氣的選擇美猴王「至尊寶」，只因為女神朱茵會對他眨眼睛，而張榕容選擇的是《家有囍事》吳君如所飾演的「程大嫂」，可以跟自己的天兵角色形成反差感。