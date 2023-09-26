美元太強了！日圓比新台幣貶更凶 換匯價盤中現「0.21字頭」
美國聯準會（Fed）放「鷹」，除今年11月可能再升息，也暗示高利率環境維持更長時間，美元指數升破106，美債殖利率也衝高，熱錢紛紛從亞洲退場，亞洲主要貨幣兌美元趴倒，日圓一度貶破149元，新台幣兌美元今（26）日也貶破32.2元，收在32.228元，貶值8分，續創近11個月收盤新低價，單日貶幅0.25%，但其實包括韓元、日圓及歐洲兌美元單日貶幅更大，韓元更貶了0.89%居冠。
記者顏真真／台北報導
台北股、匯市今日齊挫，台股終場下跌176.16點，收在16276.07點，成交值新台幣2343.72億元，3大法人在台股合計賣超新台幣266.84億元，其中外資及陸資賣超231.43億元。
新台幣兌美元今日也在熱錢爆量匯出之下，即便月底出口商有拋匯需求，但仍不敵外資匯出壓力，以32.15元開出後，隨即貶破32.2元，更一度下探32.236元，終場收在32.228元，貶值8分，單日貶幅0.25%。
若以下午4時台北外匯市場收盤時的匯率來看，根據央行統計，包括韓元、歐元及日圓兌美元的貶幅都比新台幣大，其中韓元重貶0.89%，收在1348.50兌1美元，歐元也貶了0.50%，日圓貶幅也有0.30%，盤中更一度貶破149價位，來到149.19價位，目前拉回至148.9震盪。
也由於日圓兌美元貶更凶，今日盤中日圓兌新台幣換匯價盤中也重現「0.21字頭」，台灣銀行日圓現鈔賣出價最低一度來到0.2197元，直到收盤最後10分鐘才回到「0.22字頭」，最後收在0.2201元，明日是否會再見到「0.21字頭」，相信哈日族也很關注。