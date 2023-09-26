台版柬埔寨「藍道」4人須審2811罪 士院不行國民法官審判
台版「柬埔寨」案首腦「藍道」杜承哲等4人被控私行拘禁致死等罪，檢方依國民法官法程序起訴，但士林地院上次開庭時，辯護人聲請改以一般程序審理。法官考量，杜等4人所涉罪名共計2811罪，檢察官提示證據時間需要8560分鐘，1天若評議100罪，至少也要1個月等情，認為非耗費相當時間，顯難以審理終結，更難使國民法官清楚瞭解各犯罪事實，裁定不行國民參與審判。
記者潘千詩／台北報導
裁定指出，全案被害人高達328人，若均委任告訴代理人，恐有超過千人參加法庭活動，依現行國民法官專庭配置，顯不適合舉行大規模訴訟。
裁定指出，薛隆廷、洪俊杰、王昱傑共被起訴各702罪，包含：私行拘禁致死罪、私行拘禁罪、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪、加重強盜罪、非法使人施用第三級毒品罪、發起主持操縱指揮犯罪組織罪等，杜承哲再多3條遺棄屍體罪，為705罪，4人罪名共2811罪。
另外，檢方調查證據清單記載，本案舉證時間高達8560分，相當於142.16小時，若以每天6小時開庭、休息2小時計算，每天評議100個罪名，需要24日以上，每位國民法官每天3000元酬勞計算，正取、備位共10人需要花費72萬多元，若加入評議期間，支付給國民法官費用將超過百萬。
合議庭認為，檢察官、被告4人與辯護人，均反對將非應行國民參與審判之罪分離審判，且表示有案情繁雜、牽涉專業知識之情況，裁定不行國民參與審判。