▲入秋氣喘頻發作！　「尖峰呼氣流量計」輔助監控保健康

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尖峰呼氣流量計 可監測氣喘控制入秋季節天氣漸漸轉涼，正是呼吸道疾病的好發時期，氣喘患者要注意因溫差而導致支氣管收縮而誘發病症。劉嘉美醫師表示，台灣成人氣喘盛行率約為10%至15%，推估200萬人為其所苦。氣喘患者剛發作常是逐漸的但也可能是突發性的，臨床症狀有胸口壓迫感、咳嗽、呼吸急促及呼氣時會有喘鳴聲等，甚至反覆感冒的病患，也可能是氣喘的潛在族群。
因此，氣喘個案被收案時，若經濟能力允許，建議可購置尖峰呼氣流量計（Peak flow meter），用來監測氣喘控制狀況，小小的儀器輕巧便於攜帶，可幫助想控制氣喘病兆的病患使用。
注意監測數值 急性盡快就醫尖端呼氣流量計的使用前，要先設定個人最大吐氣流速的最佳值，建議病患於每日早上起床後，在身體狀況良好的情況下後吹尖端呼氣流量計3次，須注意每次儀器要記得歸零，連續紀錄一周的數值紀錄，作為症狀監控的參考數值。通常數值落在80%以上表示病症控制良好；數值若落在60-80%之間，表示氣喘可能即將發作；數值落在60%以下，表示急性氣喘發作中，需要立即就醫治療。
衛教採取相對應處理 防止延誤病情劉嘉美醫師提醒，若使用尖端呼氣流量計測出來的數值，與平常低了百分之20到30，也意味將有急性發作的情況，因此醫師會在衛教指引中，教導病患了解數值變異，並採取相對應的適當處理或緊急措施，同時也衛教氣喘患者先使用預先備好的短效支氣管擴張劑先緩解症狀。若當天使用兩次以上都不見改善，一定要立即尋求專業醫師的評估及治療，以免延誤病情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59331
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