擴大護理系所名額！護師工會抨賴清德說幹話、職場環境差才是重點

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陳靜敏表示，近10年來，病床數從10萬增加到17.2萬床，護理人力血汗是因為培養人力不夠，再加上高齡、少子化，讓長照服務需求從14萬增至48萬，護理人員多回流到長照領域，從這幾個數字可以見得醫療照護需求提高，但護理科系增加的招生數卻不到1000人，因此，增加大學護理系所招生員額不會是錯誤的政策，有一定的人力才能改善護理血汗問題。
陳玉鳳痛批「賴功德」、護理立委（指陳靜敏）都在講幹話，現在大多數護理系的員額都招不滿，近幾年針對護理師做的問卷調查都指出，醫護缺工是工作環境有問題、勞動條件太差，非招生問題，若真要說招生有問題，也是因為環境太爛、薪水過低、沒有CP值，護理系學生要受多年訓練、要通過國家考試，結果薪資卻只有3萬、3萬5，比餐廳洗滌工4萬3還要少，「請問有人願意進來嗎？」
陳玉鳳提到，研究資料指出，每增加1位病人的工作量，護理人員死亡率會增加7%，所以有效調降護病比，才能留住人，建議提升醫護環境從最合理的1:7護病比著手，以及效法日本護理人員月薪約7.8萬元。
一名精神專科護理師表示，基層非常支持三班護病比入法，否則護理人員的壓力只會不斷增加，看台大就知道，急診不斷收治病人，不夠床的病人全都在急診等待，若沒有合理的護病比規範，急診護理師就會變成無限制在照顧病人。
另外，他提到，許多人做居服員上12小時1個月就破10萬，他一個護理師做12小時才5、6萬，許多人都在說護理界缺工，但專科護理師也是從基層上去，但基層這個池塘太混濁，要怎麼培育專科護理師？
蔡佩珊表示，支持三班護病比入法，但若護理人員總是「被脫離」專業的職場範疇，去從事非護理的工作，例如發餐、備服、抽血、清潔等，即使有三班護病比，也只能淪於表象，無法保障護理人員的職業尊嚴。
蔡佩珊也強調，「沒有錢就是不尊重」，勞動部2021年公布的數據指出，護理師平均薪資4萬6752元，比整體受僱員工的平均薪資4萬7868元還低，更不用說與醫療保健產業每月受僱薪資6萬7014元相比，如何拉高平均工資更是重要議題。她建議合理提高健保保費，讓醫師與護理師，平均薪資比為1:8，做法是提高護理費、透明化薪酬比例、合理的分級制度，以適用於不同職位工資的差異。
中華民國護理師護士公會全國聯合會也說，健保總額採浮動計算、護理費長期被低估，護理師打針、備藥、巡視專業值1小時才1點，但1點不等於1塊錢，護理師專業給付少之又少，希望能一步步調整，先透過特別預算補助護理人員薪資，並建議醫院經營者把錢拿出來、相對提撥。
健保署組長劉林義表示，政府各機關能競逐的資源有限，健保署非常積極爭取護理人員的待遇，但健保的錢從大眾的保費而來，當大眾不提升保費的時候，能做的事就只有這些，「我們拿多少錢、做多少事」，希望大家願意擴大投資健康。