侯辦酸台灣民意基金會民調知錯能改　愛護賴清德「愈改彌彰」

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黃子哲指出，但該民調題目順序上，先問了包括賴清德訪美等三個題目，這顯然是有利於賴清德的引導性的題目，這種「預示」效果，當然會產生嚴重的偏差，所以導致賴極高、侯超低的民調數字。
黃子哲說，他召開記者會批評，也有學者蘇蘅在專欄上點出這個問題，但游盈隆死不認錯，還以侯營「認知失調」、不願意接受真相加以反諷。他當時在接受廣播節目專訪時就向游公開打賭:若重做一次沒放引導式題目，結果還是一樣，他辭發言人一職，游只要道歉就好。
黃子哲說，如今9月份的民調出爐，賴33.4% 柯27.4% 侯17.2%，其實時空環境已不同，他也不忍再拿這堵注去酸游盈隆，畢竟至少民調題目順序願意調整，這次就沒有放入引導式的題目了，當然結果也大不相同，只要能改過向善都值得嘉許。
黃子哲指出，但有趣的是，游盈隆在民調分析中都直指8月賴清德支持度高是因為訪美的紅利，9月支持度遽降，是被進口雞蛋爭議重創，既然如此8月在詢問支持度前，暗渡賴清德訪美題目，不就是用引導的方式在墊高賴的支持度嗎？若9月民調把雞蛋題目放在支持度題目前來問，賴清德的民調數字肯定更低，但游盈隆已經「適時」又是「識相」的改為不放置引導式題目了。
黃子哲質疑，把8、9月民調兩相對照能說是不厚愛賴清德嗎?司馬昭之心，路人皆知。他認知沒失調，倒是有民調已經嚴重失去公信力了。