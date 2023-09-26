《火神》温昇豪在地屏東人曝狀況！不捨殉職消防員「勿過度苛責」
温昇豪今（26）日出席銳速錶RESERVOIR品牌上市記者會，來自屏東的他，爸媽目前也還住在屏東，他因為和地方關係很好，有打電話關心，之後可能會找時間去拜訪。曾演出《火神的眼淚》，温昇豪很能同理打火弟兄的辛苦，至於有人抨擊指揮的問題，他直言：「縣府人員人仰馬翻，現場義消也是很糾結，我們長時間接觸這行業，所有sop都來不及應變所有突發狀況。」
記者蔡依庭／台北報導
温昇豪是在地屏東人，原本上週他要回家鄉感謝屏東縣長有包場他的新電影，結果遇到憾事決定取消，以他的個性，他也不想去在一旁講些什麼，即便內心有許多難過情緒。他除了演過《火神的眼淚》熟悉警消工作的運作，也和屏東縣府很熟，他吐露：「到現場慌亂時，就是聽指揮官，當兵打仗也是這樣，決定戰或不戰、棄守還是往前攻，這不是一般老百姓能體會，我覺得要換位思考。」
當然咎責是一定要的，但他認為不是在此時此刻該做的事，「只會讓事情更複雜，不要在這時要求人辭職，要負完責之後再辭職。」他將心比心，沒人願意發生這樣的事情，直言：「不要對基層指揮官過度苛責，旁人無需指揮，生而為人 ，沒人願意這種事發生，誰不希望自己一輩子消防生涯都順利，很多人都不敢和家人說自己在第一線，都說在後勤當文書，我也希望廣大老百姓在看待這件事，哀矜勿喜。」