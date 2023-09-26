亞運網球／權純雨遭淘汰情緒失控引韓球迷撻伐！勸女友宥斌快分手
亞運網球男單項目今（26日）發生一插曲，南韓網壇一哥權純雨爆冷輸給世界排名第636的泰國選手Kasidit Samrej，在賽後情緒失控怒摔球拍，並拒絕與對方握手，這一行為引發南韓網友痛批「國家之恥」，其中賽後更有網友湧入權純雨女友Wonder Girls成員宥斌的IG表示，「請趕快分手」、「快分手」。
記者張志宇/綜合報導
雙方在今年6月，由宥斌向外界公開認愛，且對象正是網球好手權純雨，今日權純雨會情緒失控，據南韓媒體《JTBC》報導，「首盤結束後，Kasidit Samrej上了10分鐘的廁所，引起權純雨的不滿，接著第二盤泰國選手申請醫療暫停，權純雨向裁判抗議但未被接受，第三盤Kasidit Samrej又申請醫療暫停，權純雨的節奏被打亂，最終輸掉比賽。」
權純雨輸球後顯得非常沮喪，不停怒摔球拍，將球拍猛砸地板，整支球拍被摔得體無完膚，而Kasidit Samrej上前想與他握手致意，直接被權純雨忽視。
此舉動讓權純雨被南韓網友冠上「欠缺運動家精神」，更有網友到宥斌的IG留言表示：「請妳趕快逃跑」、「請分手」，認為對方情緒不穩定，說不定會有家暴、打人等行為。