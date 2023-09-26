Joeman喜曝「人生中第一個10位數」！花13年終於突破 粉絲狂祝賀
台灣百萬級YouTuber「九妹」Joeman 靠著對決系列及產品開箱等內容穩定經營，今（26）日終於迎來人生的最新里程碑，Joeman在經營YT頻道13年後「終於達成10億點閱」，讓他忍不住發文分享喜悅，貼文也湧入破萬粉絲祝賀。
記者潘毅/綜合報導
網紅 Joeman 過去在大學時期就曾擔任過星海爭霸二的賽評，之後畢業後成為微星科技筆電部門產品經理，隨後又轉往YouTube圈發展，成為網紅名人，並以3C開箱評測以及Joe是要對決系列闖出一片天，每次發片都能帶起一波話題。
Joeman的 YouTube 頻道早在2018年7月29日就達到100萬訂閱，是台灣第18明達成的創作者。截至9月20日，其YT頻道已經有257萬訂閱。今（26）日，Joeman開心的發文表示「紀念一下人生中第一個10位數」，表示自己頻道的總觀看次數正式突破10億次，「花了13年！終於達成了」。
不少粉絲得知這個喜訊，也紛紛留言祝賀：「恭喜，一起成長」、「從星海看joeman到現在，好感動」、「恭喜大大！太神啦」、「注意看，這個胖哥太強了」，也有粉絲笑稱「我以為你的戶頭早就超過了XD」，也釣出Joeman本尊回應：「夢裡應該是有」。