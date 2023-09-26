亞運電競／《英雄聯盟》首勝！中華隊5路全贏　20分鐘擊潰阿聯

亂丟菸蒂！臨時工釀家樂福楊梅物流中心燒毀　法院判決結果曝光

▲桃園楊梅家樂福物流中心大火去年3月發生一起嚴重火災。（圖／翻攝畫面）
▲桃園楊梅家樂福物流中心大火去年3月發生一起嚴重火災。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

家樂福楊梅物流中心去年3月間發生一起嚴重火災，導致廠房付之一炬，事後桃園地檢署透過監視器發現，一名許姓拆櫃臨時工曾在起火點處隨意亂丟菸蒂，進而引發大火，雖審理期間許男否認涉案，但法官還是認為其行為與火災存在因果關係，今（26）日依犯失火燒燬現有人所在之建築物罪判處6月徒刑，得易科罰金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，去年3月14日上午，桃園家樂福楊梅物流中心突然發生火警，由於該處存放大量物品，因此火勢一發不可收拾，警消趕抵時廠房已全面燃燒，陷入熊熊烈火之中，連遠從數公里外都能看見黑濃煙直竄天際，受空汙影響，鄰近物流中心的市立仁美國中也宣布緊急停課多日。

事後調查發現，當天上午6時許，擔任拆櫃臨時工的許姓男子(23歲)曾趁還沒開工前，跑到物流廠C棟的儲棧板暫存區抽菸，隨後將未完全熄滅的菸蒂丟在該處，便逕自離開現場，直至上午7時16分，火舌竄出造成C棟倉儲內部物品、設備等燒損，燃燒面積達上千坪。

開庭時，許男供稱抽完菸均有將菸蒂熄滅，因此火災發生應與他無關，但法官卻認為，許男曾於上午7時10分前往起火點抽菸，隨後在7時16分該處便竄出火煙，期間均無其他人出現，監視器畫面也未見許男有特別做出將菸蒂熄滅的動作，故判處有期徒刑6月，被告與檢察官仍可上訴。

水泥粉佔據2車道！釀國3龍潭北上路段一度回堵　警追肇事車輛中

撞死23歲女騎士肇逃亡！網傳落跑駕駛曾任分局長　警方回應了

吃草仔粿噎到！金山8旬婦失去呼吸心跳　緊急送醫仍宣告不治

輔仁大學旁郵局突竄火舌！路人嚇壞報案求救　消防隊員緊急灌救

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞