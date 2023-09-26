亂丟菸蒂！臨時工釀家樂福楊梅物流中心燒毀 法院判決結果曝光
家樂福楊梅物流中心去年3月間發生一起嚴重火災，導致廠房付之一炬，事後桃園地檢署透過監視器發現，一名許姓拆櫃臨時工曾在起火點處隨意亂丟菸蒂，進而引發大火，雖審理期間許男否認涉案，但法官還是認為其行為與火災存在因果關係，今（26）日依犯失火燒燬現有人所在之建築物罪判處6月徒刑，得易科罰金。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，去年3月14日上午，桃園家樂福楊梅物流中心突然發生火警，由於該處存放大量物品，因此火勢一發不可收拾，警消趕抵時廠房已全面燃燒，陷入熊熊烈火之中，連遠從數公里外都能看見黑濃煙直竄天際，受空汙影響，鄰近物流中心的市立仁美國中也宣布緊急停課多日。
事後調查發現，當天上午6時許，擔任拆櫃臨時工的許姓男子(23歲)曾趁還沒開工前，跑到物流廠C棟的儲棧板暫存區抽菸，隨後將未完全熄滅的菸蒂丟在該處，便逕自離開現場，直至上午7時16分，火舌竄出造成C棟倉儲內部物品、設備等燒損，燃燒面積達上千坪。
開庭時，許男供稱抽完菸均有將菸蒂熄滅，因此火災發生應與他無關，但法官卻認為，許男曾於上午7時10分前往起火點抽菸，隨後在7時16分該處便竄出火煙，期間均無其他人出現，監視器畫面也未見許男有特別做出將菸蒂熄滅的動作，故判處有期徒刑6月，被告與檢察官仍可上訴。