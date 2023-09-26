女星瑭霏赴追思會途中遭搶！通緝犯闖車內勒脖奪包 法院判決出爐
台北市一位38歲卓姓毒品通緝犯，去年8月間，在捷運劍潭站旁快車道，趁著一名女駕駛在停等紅燈時，從右後車門闖入，並由後方勒住女駕駛脖子搶劫，所幸2名路人見狀立刻上前幫忙，最終順利把逃逸的卓男制服；事後警方得知原來受害女駕駛就是女星瑭霏，當時她正要前往艾成的追思音樂會，想不到卻在途中發生驚魂記，案經審理，士林地院今（26）日依強盜等罪判處卓男5年4月徒刑。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，去年8月24日下午1時許，卓男在劍潭捷運站旁見瑭霏獨自一人開車，並在停等紅燈時下車打開後車廂取物，卓男認為有機可乘，便趁隙從右後車門上車，從後方強勒回到車上的瑭霏脖子，試圖要搶奪她的包包。
卓男得手後想要下車逃逸，但瑭霏奮力抵抗爭取時間，拉住卓男不讓他脫身，直到卓男擺脫瑭霏下車之際，兩位見義勇為的路人已經趕到，聯手將卓男制服，警方到場後以現行犯逮捕卓男，並自其身上查扣毒品吸食器；檢方偵結後，依強盜未遂、傷害等罪起訴卓男，士林地院今判處有期徒刑5年4月。
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