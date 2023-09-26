高雄新創再添亮點 方陣聯合發表沉浸體驗劇院及數位播放系統專利
高雄日前公開全台首輛5G沈浸式列車，這輛由高雄捷運公司、方陣聯合數位科技等公司合力打造的沉浸式車廂，讓「蜜柑號」大變身，不僅展示了5G技術應用在交通、觀光領域的潛力，還為高雄創造全台唯一的獨特旅遊體驗。而「方陣聯合數位科技」辦公室場域於今(26)日開幕，同步發表甫獲得發明專利的沉浸體驗劇院、數位播放系統及跨領域在藝術場館、交通運輸、房地產及餐飲業界的合作成果。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市副市長羅達生致詞時表示，方陣聯合從2018年創立，在市府的體感計畫補助下，逐漸成長茁壯，到現在資本額成長30倍，人力也成長8倍，顯示方陣努力的成果。而好的樹苗要有肥沃的土地，在市長陳其邁的努力營造及中央的支持，推動亞灣智慧科技創新園區計畫，市府再加碼提供006688租金補助，推動產業「以大帶小」、「以下游帶動上游」及「以應用帶服務」的策略，讓高雄成為一個適合多元產業發展的環境，成功留住像方陣聯合這樣的優秀企業。
方陣聯合數位科技董事長朱伯倫指出，高市府打造了智慧科技產業良好環境，讓新創可以勇敢的放手一搏。這次5G數位裝修沉浸辦公室開幕與跨產業合作成果發表，不是結束，而是「方陣NEXT！啟動沉浸新視界」的開始。首次發表獲得發明專利的「沉浸體驗劇院DIVE Cinema」以及全新的「數位多模式選播系統IMVER Plus」，首創270度的沉浸觀影體驗，身歷其境置身在精緻的電影場景當中，創造出驚喜的娛樂體驗。
會中也同時提出全新的數位裝修概念，規劃不同主題的數位內容，並運用鏡面反射的虛實投影，透過數位操作平台，一鍵轉換呈現多元的裝修風格，充分發揮環保的設計概念。這些科技與藝術的結合，方陣聯合也運用在高雄捷運輕軌的「元宇宙之究極奧義無限列車」、衛武營的首座實境體驗樂園「FunPlay嘉年華」與即將開幕的巴特里魔法城堡，還有沉浸式餐酒館、沉浸式鍋物旗艦店以及房地產的沉浸式看房體驗等等，致力推動整合跨領域產業的創新研發，提升整體經濟價值。
方陣聯合獲得經濟部產業生態鏈的支持，進駐亞灣5G AIoT示範場域。高市府亦加碼投資亞灣企業，提供006688方案的租金補助，以培育在地數位人才，並創造就業與產學合作機會，協助解決數位科技產業平衡發展問題。