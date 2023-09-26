總統選舉四腳督　賴清德笑稱：有這麼好康？不排除變成一對一

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德表示，「海外賴清德後援總會」成立大會，連線六大洲、七大國，成立台灣的「日不落國大聯盟」，全球有106個國家及城市的後援會成立，不僅有許多同鄉參與，也感謝各位委員的支持與協助。現場有來自美國各城市、中南美洲、非洲、歐洲、俄羅斯、澳洲及紐西蘭、新加坡、馬來西亞、印尼等等地的同鄉一同參與，感謝在座各位的熱情支持。
賴清德提到，這場選戰局勢未定仍在變化中，不論最後總統參選人是四組、三組，或是最後只有兩組，大家要有心理準備，「就算最後只出一組，我們也一定要贏！我們的勝利不會建立在對手的分裂上，而是建立在團結，我們的力量比任何力量更強大」。
賴清德說，有海外後援會的力量，總統要當選之外立委也要過半，因此在提名立委參選人時推動了「民主大聯盟」跨黨派、跨世代的精神，只要是人才都邀請參與，包含社會民主黨的苗博雅，及曾是綠黨的曾柏瑜，他也是318學運的領袖，因此絕對是台灣的生力軍。
賴清德提到，守護台灣的關鍵力量，在於海外同鄉共同團結合作，因此總統與民主大聯盟推出的參選人都要高票當選，不論幾年後回頭看這幾年，在台灣最需要時，大家站在第一線，今日「海外賴清德後援總會」成立大會在民進黨創黨的圓山大飯店舉辦，這場活動的重要性與民進黨創黨一樣重要，共同結合社會的力量，讓台灣的民主自由繼續發展，守護台灣主權，繼續走民主和平之路。