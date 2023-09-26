▲中秋節讓人壓力大、憂鬱加劇…　醫囑4大症狀、6招紓壓

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人們可能在節日時比平日花更多時間和家人在一起，相處間發生的事件可能會引發舊有的衝突和情緒；而失去親人或是親密關係的人，具有團聚意義的節日可能加重孤獨感或是哀傷反應。這些因節日而來的壓力對於憂鬱症患者可能更加難以因應，而使症狀惡化。憂鬱症可能影響情緒、生理、行為、及思考等下述面向：
- 情緒症狀：包含悲傷、不快樂、煩躁易怒。
- 生理症狀：如食慾不佳或暴食、體重大幅減輕或增加、失眠或睡眠過多、疲倦無力、身體疼痛、性慾降低。
- 行為症狀：可能有動作變慢、激動、自殺自傷行為、對外界不關心及對事物失去興趣。
- 思考症狀：如注意力不集中、記憶力減退、猶豫不決、無價值感、無助感、無望感、自責罪惡感、自殺或是死亡意念。
保持運動以及到戶外活動目前研究顯示運動可以減輕憂鬱症狀，到戶外活動更可以減少節日期間的孤獨感，身體活動時有助於減少連續的負面思考。
保持規律的生活盡可能維持正常的作息，包含維持和平日相同的睡眠時間、飲食適量、不過度飲酒。為假期活動（例如購物、烹飪、娛樂、參加聚會）設定合理的期望和目標，保留給自己獨處時間與空間。
與信賴的親友分享感受可以在假期期間與信賴的親友聯繫，傾訴自己的感受，對方或許可能給與情緒上的支持，分享過往的經歷，提供不同的建議想法或是幫助。這可以減少心理上的壓力、孤獨或是無助的感覺。
評估自己的人際關係並設定界限留意自己生活中和不同人相處時出現的情緒。試圖讓每個人快樂幾乎是不可能的，因此如果發現生命中有人會讓自己的負面情緒或是憂鬱症狀加劇時，限制和這些人相處的時間以及建立互動和接觸上的心理界限。
參加志工活動志工活動可以讓自己找到自身價值，發現活著的意義和目的，增加生活的滿足感，與社會建立連結及產生歸屬感，減少孤獨感，也可以擴展看待事情的角度觀點。
建立因應憂鬱情緒的活動列表試著列出在情緒低落時可以讓自己舒服的活動列表，貼在明顯可以看到的地方，如聽音樂、看電影、寫日記、正向自我對話、畫畫、唱歌、冥想、腹式呼吸、跑步等等。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59345
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