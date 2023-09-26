博愛座存廢之亂！温昇豪傻眼喊：這還需要教嗎 4字點破盲點
温昇豪今（26）日出席「銳速錶RESERVOIR」上市記者會，分享人生第一支手錶是老爸送的電子錶，之後開始正式入坑精品錶，是他31歲《犀利人妻》摃龜金鐘獎買給自己的安慰禮。最近廢不廢博愛座鬧不停，温昇豪認為本來就該讓給有需要的人坐，直言「老弱婦孺又不是只有老」，有時不舒服是旁人無法看出的狀況。他不覺得該廢除，「這是教育問題，人要有惻隱之心、沒有人不舒服會不坐，是人之常情，這種東西都還要人家教嗎？」
記者蔡依庭／台北報導
温昇豪被形容是「戲劇版的吳宗憲」，什麼事情都能回答，從手錶聊到消防員、博愛座、選舉。以為他是愛說教讓女兒很煩的老爸？沒想到事實上，温昇豪是女兒這輩子「目前」最愛的男人。他的前世情人「小晴天」現在小學5年級，每天還是會對他撒嬌、討抱抱，而他只要是在台北就堅持親自接送上下學。
他透露小晴天在小學三年級時就有人告白，但他老神在在說：「她比較喜歡她爸！」接著又再度強調「她真的很愛我！」父女的感情，温太太都不參與，他邊講邊笑得眼睛瞇瞇。畢竟女兒即將進入小少女階段，對於總有一天，她會說：「爸爸你今天不要接我了。」温昇豪也只能接受。還好他的職業是一名演員，說道：「我每天拍戲都會預習人生，所以變得比較老成。」