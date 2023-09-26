《多情城市》大反派潘威廉！「外送員生活」寫入劇本奪拍台北獎項
第15屆「拍台北」電影劇本頒獎典禮今（26）日登場，首獎「金劇本獎」由編劇王國光，以現代武俠劇本《刺客》奪得，抱走新台幣40萬元獎金！值得注意的是，演出八點檔《多情城市》反派潘威廉的男星張哲豪，也以親情劇本《溯流》獲得佳作獎項，他將疫情期間沒戲可拍，當外送員觀察生活日常的經驗寫入劇本。
記者黃雅琪／台北報導
編劇王國光以《刺客》獲得金劇本獎，王國光獲獎表示，台灣已經很久沒有人拍武俠片，能夠以現代武俠片的劇本獲獎意義非凡。本片描述現代刺客凌松與長壽，在退休10年後的生活並不如意，決定重出江湖幫忙獵殺車禍肇事者。評審認為本片對白生動精采、人物描寫立體，在警匪故事中又加入江湖武俠味，劇情相當獨特。
「銀劇本獎」頒給林佳歆的《安娜不在這裡》，她表示：「沒想到有機會可以站在這裡，希望大家一起讓這個環境變得更好。」本片取材自台灣家庭故事，描寫長者、印尼移工與雇主間的故事。評審認為該片在人物心境描寫自然，情感深刻且溫暖動人。
張柏瑞、朱賢哲、連淑芬的作品《我在非洲當教練的730天》獲選「銅劇本獎」，改編自景美女中拔河隊同學真實到非洲的故事，充滿情感與文化的衝突。張柏瑞感性地說：「能夠把它拍出來是我最大的心願。」
佳作3名分別為：焦志浩《噩夢》、張哲豪《溯流》、劉禮豪《梁三博住陰宅》。其中演員張哲豪曾演出電影《台北物語》小偷一角廣為人知，近年更出演八點檔《多情城市》反派潘威廉，受到大量關注！這回轉戰幕後成功獲得肯定，他也坦言很開心。
本屆評審團7名成員，由金馬監製葉如芬、海鵬影業總監姚經玉、監製塗翔文、編劇傅凱羚、編劇王莉雯、導演侯季然、資深媒體人張哲鳴組成。監製葉如芬大讚本屆作品：「有好幾部都可以拍了！」同時也鼓勵所有參賽者不要放棄、繼續寫下去，未來肯定會發光發熱。