TNCAP 臺灣新車安全評等第三批受測車輛 Ford Focus / Kuga 結果出爐
臺灣新車安全評等計畫 TNCAP，在完成第三批車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，正式公布 TNCAP 第五及第六順位受評車型的評等結果，FORD KUGA 獲得三顆星評等， FORD FOCUS 獲得五顆星評等。
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交通部指出，今年 3 月 30 日及 6 月 29 日依序公告 4 車型 TNCAP 評等結果後，針對第三批 2 車型(FORD KUGA 及 FORD FOCUS)，執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新 車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行 TNCAP 主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等，結果說明 如下，本次揭露二車型評等詳細內容可至 TNCAP 專屬網站參閱相關 安全資訊。
FORD KUGA 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 87%、兒童保護 48%、行人保護 76%及安全輔助 57%，依據星級評等平衡標準規定，KUGA 車型整體星級評等為三顆星。
FORD FOCUS 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 94%、兒童保護 89%、行人保護 82%及安全輔助 93%，依據 星級評等平衡標準規定，FOCUS 車型整體星級評等為五顆星。
交通部說明，TNCAP 持續秉持公平、公正與公開客觀的立場辦理 各項作業，並建立公信力持續帶動提升國內車輛安全性能水平，預計今年 12 月底會繼續公布第四批 2 車型（NISSAN KISKS 及 TOYOTA YARIS）的車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據。