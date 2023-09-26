▲Kymco RCS Moto 98,500 元起發表上市，四大白牌旗艦機種同場亮相！

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「轟動時刻TIME TO ROAR」，代表的是KYMCO在沉澱反思、蓄勢待發後，所爆發出來的驚人聲浪。展現騎士在熱血沸騰、極速奔馳時，呼嘯而過的激情怒吼外，更是滿足消費者勇於追求自我的內在需求，透過今天所發表的全新機種，讓每個人都擁有大聲吶喊的力量，展現獨有的豪言壯志，創造屬於自己的「轟動時刻 TIME TO ROAR」。
KYMCO於今(26)日推出代表最頂尖性能、最具個性化、風格最強烈的「Moto家族」魔鬥系列，象徵著最精湛的造車技術與獨特設計理念，以「顛覆創新，釋放自我」的強烈風格，傾全力打造四款超越同級的最高指標車型！包含新世代競速之王RCS Moto捍衛戰士、叛逆大膽的Many Moto反骨玩家、白牌頂級旗艦車款至尊巡旅的RomaGT、重新定義全民旗艦車款的超級英雄K1等四款全新油車，勢將成為劃時代最新、最受矚目的市場霸主，創造專屬於你與光陽的「轟動時刻TIME TO ROAR」！
RCS Moto 捍衛戰士：為賽道而生的新世代白牌競速之王
轟動時刻，是KYMCO向世界大聲吶喊，發出專屬於自我的震撼聲音，更邀請所有騎士們一同擁抱專屬於自己的轟動時刻！首先，KYMCO特別邀請追求速度的騎士們，迎接新世代「白牌競速之王」RCS Moto捍衛戰士，高剛性液壓成型的新科技車架，提供更佳的操控剛性，打造最佳的車體剛性與達成超越40度過彎傾角之餘，更提供配備全新京濱噴射科技V.V.C.S戰戟4V引擎最佳的發揮舞台，市場同級最強大的14PS馬力，成就低速穩定、中速強勁、高速勁爆的全速率加速實力。
強悍的性能更對應TCS與ABS雙電控安全系統、加大油箱提供更長的續航里程，前煞車卡鉗採用KYMCO重機等級的大活塞規格，並搭配4.5吋高反差LCD大尺吋儀表板、短版Moto排氣管、雙V造型LED尾燈、Moto裸露式把手，將速度、安全、造型與實用性完美兼容。RCS Moto以霸氣的機甲外型，極致的安全保障，吸睛的個性化配備，最強的加速性能，提供騎士前所未有的操駕體驗，是「Moto家族」魔鬥系列中，為捍衛自己信念而生的「捍衛戰士」。
Many Moto 反骨玩家：「最不從眾」、放肆街頭
立基於超過50萬輛的Many車系銷售總量，全新推出的Many Moto「反骨玩家」是KYMCO最特立獨行的超個性座騎；在累積銷售突破50萬台，時尚經典不敗的Many系列基礎上，搭載頭燈與環形定位燈一體成型的LED魚眼大燈，以碳纖維紋路飾板與Moto專屬銘牌彰顯叛逆個性，搭配黑化儀表板、馬鞍型坐墊、粗獷風格後車架等設計營造率性俐落，並搭載同級唯一LED晶亮頭燈，呼應LED方向燈與LED燻黑尾燈規格，個性中更顯最高安全等級。
對於所有身高騎士皆相當友善的73公分座高，搭配前置式充電座、防脫落長掛鈎、坐墊下隱藏掛鉤、防滑握把、飛旋式踏板等設計，將實用機能結合型格設計，讓Many Moto華麗變身、脫胎換骨，成為放肆街頭，最令人矚目的新焦點，也賦予Many Moto「拒絕框架限制，追求精彩非凡」的全新內涵，成為「Moto家族」魔鬥系列中，最不從眾、最有獨特品味的反骨玩家！
RomaGT 至尊巡旅：「白牌AK」頂級旗艦休閒跑旅、以霸制霸
傳承品牌紅牌旗艦AK550「The Thrills of Touring」造車理念而來的RomaGT，以KYMCO白牌旗艦休閒跑旅定位誕生，搭載同級唯一三段式可調風鏡、舒適導向的麂皮坐墊等，打造最極致的騎乘饗宴；而KEYLESS感應式鑰匙、USB雙槽充電孔、超大置物空間等實用設計，結合充滿強烈風格與運動肌理造型，並運用了超質感的變色龍光影烤漆，搭配魚鰭造型LED尾燈，讓RomaGT具有由內而外的從容與灑脫、散發出獨特不凡的氣勢與魅力。
高強度環抱固定式車架大幅提升車體剛性，結合K.S.S全新中置避震器有效提升過彎穩定性與雙載支撐性；RomaGT搭載新一代噴射科技VGT(VGT: Vigorous Grand Touring) 追求全區段充沛動力的噴射系統調教技術，4V水冷引擎不僅具備17PS最大馬力，搭配獨家PTM傳動系統，造就0~100km/h加速僅需7.8秒的同級最強實力。無論是追尋生活品味或是隨心而至奔馳的車主，RomaGT都能以自信堅定的姿態，伴隨騎士每一次的「超凡旅程」，是讓您駕馭夢想之路的KYMCO「至尊巡旅」。
K1 超級英雄：豪華全民旗艦，堅持「唯一」
每一個人的心目中，都有一個「超級英雄」，他們以超乎想像的能量，不吝為周遭的人全心付出，讓我們為之動容。KYMCO正式推出K1「超級英雄」，以全面超越市場同級的造車理念，致敬我們生活中的每一位「超級英雄」。
K1超級英雄是重新定義全民旗艦車款的全新機種，全車搭載琳瑯滿目的創新科技與豐富配備，從超越同級的最大9.8PS最大馬力、超越市場同級的最亮LED頭燈、超越市場同級的iCBS智慧煞車系統、超越市場同級的後雙避震器，搭配雍容大器的美學設計、身高友善的低座高人體工學坐墊、平整化設計的大置物空間。K1無論是在起步爬坡時的加速性，夜間騎乘時的安全性，急停煞車時的穩定性，雙人乘載時的舒適性，長途通勤時的實用性，都全面超越市場同級。K1超級英雄就是專為堅持為更多的感動全力以赴、永遠在你我身邊默默付出的英雄們打造的全民旗艦座駕！
最高規格加上頂規優惠 打造 KYMCO 旗艦世界
KYMCO成立至今將近一甲子，陪伴超過一萬五千位車主共度人生重要時刻，從平價車款到高階旗艦車型，KYMCO始終以獨特出眾、引以為豪為造車理念，更持續追求獨特創新，而此次所推出的「Moto家族」魔鬥系列就是最佳體現：新世代競速之王RCS MOTO 150捍衛戰士，以最極致的性能與象徵強烈風格的利爪，為捍衛自己的信念而戰；MANY MOTO反骨玩家讓絕不從眾的你，放肆街頭，成為最矚目的焦點；RomaGT至尊巡旅要以從容、自信又堅定的靈魂，找到生命中最純粹的靈感；Ｋ1更以越級規格作爲豪華全民旗艦的表率。「Moto家族」魔鬥系列象徵光陽精湛的造車技術與獨特設計理念，挑戰超越同級的最高指標。
此外，針對四大旗艦車款，KYMCO也特地推出優惠活動，把握購車旺季，搶攻白牌二輪旗艦市場！即日起至11月30日，購買四大全新白牌旗艦機種，最高可享10,000元購車金，讓消費者以最划算的費用，購入最頂規的白牌旗艦車款。
- 【捍衛戰士】RCS Moto 125 ABS版／150 雙碟版／150 TCS版．總優惠價值20,550元
- 【反骨玩家】Many Moto現金優惠．總優惠價值8,000元
【反骨玩家】Many Moto分期優惠．總優惠價值9,200元
限時時尚購物金2,000元+24期零利率 (價值3,700元)+神盾保障 (價值500元)+端子後照鏡 (價值 3,000元)=9,200元
- 【至尊巡旅】RomaGT總優惠價值．22,200元
- 【超級英雄】K1鼓煞版／碟煞版／iCBS版．總優惠價值：18,020元