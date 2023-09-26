▲ 72.9萬起，動力革新，CMC 新世代Zinger1.5T開始預購

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Zinger自2005年上市以來獲得逾10萬名車主支持，新世代Zinger最大變革，便是換裝全新動力系統，搭載1.5T GDI缸內直噴渦輪引擎與8速ZF自排變速箱，動力升級至172匹馬力，以及26.4kgfm強勁扭力(註1)，使得新世代Zinger在駕馭體驗中顛覆務實，創造出令人驚喜的輕快感受。1.5TGDI缸內直噴渦輪引擎動力大幅提升(註2)，每年還可省下牌照燃料稅金5,490元(註3)， 搭配8速ZF自排變速箱有效提升高速油耗，每公升油耗亦可有13.4km/L的表現，稅金及油耗優化，精打細算擴充您與家人的享樂基金。
除了動力升級，新世代 Zinger安全守護有感進化，透過中華汽車自主研發能力安全升級，全面守護車內乘員。中階車型以上首度搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統，大幅提升行車安全，LEVEL 2先進駕駛輔助包含全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測功能、LKA車道置中輔助系統、TJA交通壅塞輔助系統等，安全配備一”部”到位，有效減少駕駛疲勞與交通意外的發生機率。
新世代 Zinger同步推出5人座及7人座車型。5人座車型最大擁有高達2,015L後廂空間，座艙多變的組合變化，包括二排椅6/4分離、前後滑動、前翻摺疊、前排座椅全平躺功能，可創造出最多樣的空間利用性。為強化新世代Zinger商旅戰力，並滿足7人座預算型買家需求。
新世代Zinger以舊換新預購價7.9萬起，震，七人座則自81.9萬起，震撼推出百萬內7人座新車型，輕鬆擁有寬敞3排椅，以及1.5T動力/ LEVEL 2 ADAS主動安全，滿足享受一車滿載全家人的開心出遊生活。