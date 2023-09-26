中華職棒／高國輝第3度生日開轟！林凱威上場被噓 富邦1:0贏味全
富邦悍將重砲高國輝將在9月30日引退，球團也在25日將他拉上一軍，今（26）日不僅在生日當天出戰且扛下4棒重任，更是睽違136天再次在一軍出賽，高國輝也在4局掃出一發左外野陽春砲，助富邦以1:0擊退來訪的味全龍，收下近期2連勝，味全龍隊杭州亞運國手林凱威在7局下登板，僅投2球，讓富邦李宗賢擊出內野飛球出局，化解該半局得點圈有人危機，但遭到全場球迷噓聲以待。
記者張志宇/綜合報導
即便近年出賽數略減，高國輝火力依舊不減，在4局面對味全龍先發伍鐸時，鎖定第2球偏高失投的直球，一棒掃出左外野大牆，這是他本季第4轟，也是繼2015、2020年後，高國輝生涯第3度在生日當天開轟，是中職史上生日開轟最多的打者。
本季高國輝僅在一軍出賽27場，打擊率ㄅ0.189、敲出3轟，最近一次開轟是在4月15日，對統一獅擊出單場雙響砲，也是生涯第169轟與170轟。至於二軍近一次開轟已是6月20日，距今超過3個月，賽前高國輝也向球迷透露，「希望能享受職業生涯最後的幾場比賽，期許38歲生日能夠打出一發全壘打。」
富邦悍將本場靠著高國輝4局掃出左外野致勝轟，與先發洋投恩力6局無失分好投，和牛棚王尉永、富藍戈、曾峻岳協力封鎖味全拿下勝利，本場也是恩力來到中職後的首勝，曾峻岳則是收下本季第18次救援成功；味全龍伍鐸則是主投6.2局失掉1分，吞下本季第3敗。