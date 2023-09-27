亞運電競／《英雄聯盟》首勝！中華隊5路全贏　20分鐘擊潰阿聯

杭州亞運／射擊女團可望為中華隊爭金！27日中華隊賽程轉播懶人包

▲由吳佳穎、田家榛和杜禕依姿組成的射擊女團，有望於27日奪金。（圖／中華奧會提供）
▲由吳佳穎、田家榛和杜禕依姿組成的射擊女團，有望於27日奪金。（圖／中華奧會提供）

NOWnews／台北報導

2022年杭州亞運2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）23日舉行開幕典禮，24日賽程全面啟動，今年中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中柔道跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫等球類運動，是我國代表團的重要獎牌庫。本屆亞運不乏台灣名將，包含戴資穎亞運最後一舞、郭婞淳帶傷挑戰二連霸、李智凱用招牌「湯瑪士迴旋」爭取再摘金等都是備受矚目的焦點。中華隊獎牌庫金、銀、銅都開張，柔道楊勇緯、連珍羚接力奪金，羅嘉翎、林唯均再為台灣進帳兩面銀牌，而由吳佳穎、田家榛和杜禕依姿組成的射擊女團也有望在女團射擊25公尺手槍項目中爭金，每日賽程、觀戰懶人包都會在報導持續更新，杭州亞運的相關報導也請持續鎖定《NOWnews今日新聞》！（持續更新）

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中華隊首日就開紅盤，靠著「柔道男神」楊勇緯的精湛表現，率先替我國拿下金牌，首日就達成隊史在亞運會第100金的非凡成就。而柔道連珍羚接棒摘金，感動國人，跆拳女將也十分感動人心，「國民女友」羅嘉翎、「跆拳仙女」自小學開始練習跆拳道的林唯均也都奪下銀牌，淚灑賽場。

▲杭州亞運截至9/26各國家獎牌榜，中華隊排在第8。（圖／NOWnews社群中心製）
▲杭州亞運截至9/26各國家獎牌榜，中華隊排在第8。（圖／NOWnews社群中心製）
🇹🇼中華隊27日賽程🇹🇼

游泳

10:00

女子100公尺蝶式預賽 徐安

10:00

女子100公尺仰式預賽 吳以恩、徐安

10:00

女子100公尺蛙式預賽 林姵彣

10:00

男女混合4x100公尺混合式接力預賽 莊沐倫/王冠閎/林姵彣/黃渼茜

19:30

女子100公尺蝶式決賽 徐安

19:30

女子100公尺仰式決賽 吳以恩、徐安

19:30

女子100公尺蛙式決賽 林姵彣

19:30

男女混合4x100公尺混合式接力預賽 莊沐倫/王冠閎/林姵彣/黃渼茜

▲王星皓、王冠閎在杭州亞運400公尺接力混合式游進決賽，並破全國紀錄。（圖／中華奧會提供）
▲王星皓、王冠閎在杭州亞運400公尺接力混合式游進決賽，並破全國紀錄。（圖／中華奧會提供）
壘球

15:30

女子小組單循環VS.日本

邱安汝/蔡珈蓁/杜雅婷/陳靖瑜/ 柯夏愛/李思詩/楊依婷/林鳳珍/ 林志霙/何欹璠/柯佳慧/陳家宜/ 蘇奕璇/劉瑄/沈嘉玟/張嘉芸/ 姜婷恩


籃球3X3

13:00

男子小組賽第3輪VS. 蒙古

林信寬/江均/余祥平/汪哲宇

13:50

女子小組賽第3輪VS. 日本

郭虹廷/陳昱潔/徐詩涵/黃巧鈞


籃球5X5

13:30

女子預賽第1輪VS.北韓

鄭伊秀/林育庭/彭曉彤/林蝶/ 羅蘋/黃鈴娟/陳晏宇/潘姿吟/ 陳薇安/徐玉蓮/劉希曄/卓敬

▲中華女籃將在杭州亞運挑戰奪牌。（圖／取自FIBA官網）
▲中華女籃將在杭州亞運挑戰奪牌。（圖／取自FIBA官網）
拳擊

14:00

男子63.5公斤級16強賽

賴主恩VS.尼泊爾/THAPA Bhupendra


自由車

10:00

場地賽男子爭先賽資格賽 康世峰、楊勝凱

10:44

場地賽男子爭先賽16強賽 康世峰、楊勝凱

11:20

場地賽男子爭先賽32強賽復活賽 康世峰、楊勝凱

10:26

場地賽女子競輪賽第1輪 王慈均、陳靖云

11:08

場地賽女子競輪賽復活賽 王慈均、陳靖云

15:00

場地賽女子競輪賽四強賽 王慈均、陳靖云

16:06

場地賽女子競輪賽決賽 王慈均、陳靖云

15:12

場地賽男子爭先賽8強賽 康世峰、楊勝凱

16:00

場地賽男子爭先賽8強復活賽 康世峰、楊勝凱


馬術

8:00

馬場馬術個人決賽資格賽 葉繡華、張玉潔、黃駿傑


擊劍

10:30

鈍劍男子團體8強淘汰賽VS.韓國

陳致傑/陳弈通/岳哲豪/劉印原

12:00

鈍劍男子團體準決賽

陳致傑/陳弈通/岳哲豪/劉印原

18:00

鈍劍男子團體決賽

陳致傑/陳弈通/岳哲豪/劉印原


足球

19:30

女子小組賽第2輪B組VS.泰國

蔡明容/朱芳儀/李佩容/陳英惠/ 卓莉萍/許翊筠/王湘惠/吳愷晴/ 詹筆涵/陳燕萍/李綉琴/潘昕妤/ 李翊汶/鄧霈璘/林瓊鶯/藍昱絜/ 丁家英/賴麗琴/程思瑜/林欣卉/ 蘇育萱/丁旗

▲亞運女足上一屆驚奇奪第四名，寫20年最佳成績，今年杭州亞運挑戰奪牌。（圖取自足協臉書粉專）
▲亞運女足上一屆驚奇奪第四名，寫20年最佳成績，今年杭州亞運挑戰奪牌。（圖取自足協臉書粉專）
體操

15:00

女子個人全能決賽

賴品儒、丁華恬


西洋棋

15:00

男子個人第8輪 宋法昀、白洛均

17:00

男子個人第9輪

宋法昀、白洛均


圍棋

15:00

男子個人8強賽 許皓鋐VS.中國/楊鼎新

15:00

男子個人8強賽 賴均輔VS.韓國/申真諝


橋藝

9:00

男子團體預賽第一場VS.孟加拉

陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/ 吳明瑄/張偉明

9:00

女子團體預賽第一場

劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瀅守/ 楊茗清/劉藺秦VS.香港

9:00

混合團體預賽第一場VS.孟加拉

范綱維/劉名謙/吳資麟/ 蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂

13:30

女子團體預賽VS.中國

劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瀅守/ 楊茗清/劉藺秦

16:00

男子團體預賽VS.南韓

陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/ 吳明瑄/張偉明

16:00

女子團體預賽VS.印度

劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瀅守/ 楊茗清/劉藺秦

16:00

混合團體預賽VS.南韓

范綱維/劉名謙/吳資麟/ 蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂

18:30

男子團體預賽VS.日本

陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/ 吳明瑄/張偉明

混合團體預賽VS.日本

范綱維/劉名謙/吳資麟/ 蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂

日本


電子競技

14:00

快打旋風5-敗部第7輪 向玉麟VS.香港/Chria Wong

14:00

英雄聯盟8強賽VS.馬來西亞

朱駿嵐/邱梓銓/徐士傑/ 胡碩傑/洪浩軒/蘇嘉祥

14:50

快打旋風5-勝部決賽林立偉VS.韓國/M.Lizard

帆船

12:30

女子風箏浪板-半準決賽1-6 侯佳玲

射擊

9:00

男子定向飛靶資格賽-2 李孟遠

13:30

男子定向飛靶同分決賽 李孟遠

15:30

男子定向飛靶決賽 李孟遠

9:00

女子50公尺步槍三姿資格賽 宋諭婷

12:00

女子50公尺步槍三姿決賽 宋諭婷

9:00

女子25公尺手槍資格賽

吳佳穎、田家榛、杜禕依姿

14:30

女子25公尺手槍決賽

吳佳穎、田家榛、杜禕依姿

▲由田家榛、吳佳穎和杜禕依姿組成的射擊女團，有望於27日奪金。（圖／中華奧會提供）
▲由田家榛、吳佳穎和杜禕依姿組成的射擊女團，有望於27日奪金。（圖／中華奧會提供）
桌球

18:20

混合雙打32強賽 黃彥誠/鄭怡靜VS.日本/TOGAMI Shunsuke/KIHARA Miyuu

18:55

混合雙打32強賽林昀儒/陳思羽VS.泰國/SANGUANSIN Phakpoom/PARANAN G Orawan


跆拳道

9:00

男子68公斤級32強、16強賽

邱義睿VS.尼泊爾/MAHARA Bir Bahadur

跆拳道

9:00

女子67公斤級32強、16強賽

張芮恩VS.菲律賓/DELO Laila

9:00

男子80公斤級32強、16強賽

王德龍VS.日本/铃木里卡多

14:00

男子68公斤級8強、4強、決賽 邱義睿

女子67公斤級8強、4強、決賽 張芮恩

男子80公斤級8強、4強、決賽 王德龍


網球

10:00

男子單打8強賽

曾俊欣VS.烏茲別克/SULTANOV Khumoyun

11:00

女子雙打8強賽

詹皓晴/詹詠然VS.香港

女子雙打8強賽

梁恩碩/李亞軒VS.泰國

13:00

男子雙打8強賽

許育修/莊吉生VS.烏茲別克

14:00

混合雙打第3輪

黃琮豪/梁恩碩VS.中國

16:00

混合雙打第3輪

許育修/詹皓晴VS.香港

▲詹家姐妹詹詠然與詹皓晴這次將代表我國參加杭州亞運，首戰擊敗蒙古晉級8強。（圖／記者葉政勳攝）
▲詹家姐妹詹詠然與詹皓晴這次將代表我國參加杭州亞運，首戰擊敗蒙古晉級8強。（圖／記者葉政勳攝）

武術

9:00

男子刀術棍術全能-刀術

王振名

9:40

女子劍術槍術全能-劍術

彭羽熙

14:30

男子刀術棍術全能-棍術

王振名

15:35

女子劍術槍術全能-槍術 

彭羽熙

19:30

男子散打70公斤級4強賽

張煥宜 

🔸轉播資訊

📺電視轉播平台👇

中華電信 MOD

愛爾達體育1、2、3台(CH200、201、202)

愛爾達亞運1、2、3台(CH220、221、222)

無線電視

公視主頻道（CH13）、公視3台

有線電視

緯來體育台(CH72)、緯來育樂台(CH71)、緯來綜合台(CH26)

東森新聞(CH51)、東森超視(CH33)

📱網路轉播平台👇

Hami Video運動館、ELTA TV愛爾達電視

▲杭州亞運中華隊每日必看賽程，一起為中華隊加油。（圖／NOWnews社群中心製）
▲杭州亞運中華隊每日必看賽程，一起為中華隊加油。（圖／NOWnews社群中心製）

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