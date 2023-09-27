杭州亞運／射擊女團可望為中華隊爭金！27日中華隊賽程轉播懶人包

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🇹🇼中華隊27日賽程🇹🇼
游泳
10:00
女子100公尺蝶式預賽 徐安
10:00
女子100公尺仰式預賽 吳以恩、徐安
10:00
女子100公尺蛙式預賽 林姵彣
10:00
男女混合4x100公尺混合式接力預賽 莊沐倫/王冠閎/林姵彣/黃渼茜
19:30
女子100公尺蝶式決賽 徐安
19:30
女子100公尺仰式決賽 吳以恩、徐安
19:30
女子100公尺蛙式決賽 林姵彣
19:30
男女混合4x100公尺混合式接力預賽 莊沐倫/王冠閎/林姵彣/黃渼茜
壘球
15:30
女子小組單循環VS.日本
邱安汝/蔡珈蓁/杜雅婷/陳靖瑜/ 柯夏愛/李思詩/楊依婷/林鳳珍/ 林志霙/何欹璠/柯佳慧/陳家宜/ 蘇奕璇/劉瑄/沈嘉玟/張嘉芸/ 姜婷恩
籃球3X3
13:00
男子小組賽第3輪VS. 蒙古
林信寬/江均/余祥平/汪哲宇
13:50
女子小組賽第3輪VS. 日本
郭虹廷/陳昱潔/徐詩涵/黃巧鈞
籃球5X5
13:30
女子預賽第1輪VS.北韓
鄭伊秀/林育庭/彭曉彤/林蝶/ 羅蘋/黃鈴娟/陳晏宇/潘姿吟/ 陳薇安/徐玉蓮/劉希曄/卓敬
拳擊
14:00
男子63.5公斤級16強賽
賴主恩VS.尼泊爾/THAPA Bhupendra
自由車
10:00
場地賽男子爭先賽資格賽 康世峰、楊勝凱
10:44
場地賽男子爭先賽16強賽 康世峰、楊勝凱
11:20
場地賽男子爭先賽32強賽復活賽 康世峰、楊勝凱
10:26
場地賽女子競輪賽第1輪 王慈均、陳靖云
11:08
場地賽女子競輪賽復活賽 王慈均、陳靖云
15:00
場地賽女子競輪賽四強賽 王慈均、陳靖云
16:06
場地賽女子競輪賽決賽 王慈均、陳靖云
15:12
場地賽男子爭先賽8強賽 康世峰、楊勝凱
16:00
場地賽男子爭先賽8強復活賽 康世峰、楊勝凱
馬術
8:00
馬場馬術個人決賽資格賽 葉繡華、張玉潔、黃駿傑
擊劍
10:30
鈍劍男子團體8強淘汰賽VS.韓國
陳致傑/陳弈通/岳哲豪/劉印原
12:00
鈍劍男子團體準決賽
陳致傑/陳弈通/岳哲豪/劉印原
18:00
鈍劍男子團體決賽
陳致傑/陳弈通/岳哲豪/劉印原
足球
19:30
女子小組賽第2輪B組VS.泰國
蔡明容/朱芳儀/李佩容/陳英惠/ 卓莉萍/許翊筠/王湘惠/吳愷晴/ 詹筆涵/陳燕萍/李綉琴/潘昕妤/ 李翊汶/鄧霈璘/林瓊鶯/藍昱絜/ 丁家英/賴麗琴/程思瑜/林欣卉/ 蘇育萱/丁旗
體操
15:00
女子個人全能決賽
賴品儒、丁華恬
西洋棋
15:00
男子個人第8輪 宋法昀、白洛均
17:00
男子個人第9輪
宋法昀、白洛均
圍棋
15:00
男子個人8強賽 許皓鋐VS.中國/楊鼎新
15:00
男子個人8強賽 賴均輔VS.韓國/申真諝
橋藝
9:00
男子團體預賽第一場VS.孟加拉
陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/ 吳明瑄/張偉明
9:00
女子團體預賽第一場
劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瀅守/ 楊茗清/劉藺秦VS.香港
9:00
混合團體預賽第一場VS.孟加拉
范綱維/劉名謙/吳資麟/ 蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂
13:30
女子團體預賽VS.中國
劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瀅守/ 楊茗清/劉藺秦
16:00
男子團體預賽VS.南韓
陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/ 吳明瑄/張偉明
16:00
女子團體預賽VS.印度
劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瀅守/ 楊茗清/劉藺秦
16:00
混合團體預賽VS.南韓
范綱維/劉名謙/吳資麟/ 蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂
18:30
男子團體預賽VS.日本
陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/ 吳明瑄/張偉明
混合團體預賽VS.日本
范綱維/劉名謙/吳資麟/ 蔡博雅/陳冠瑄/蘇皓沂
日本
電子競技
14:00
快打旋風5-敗部第7輪 向玉麟VS.香港/Chria Wong
14:00
英雄聯盟8強賽VS.馬來西亞
朱駿嵐/邱梓銓/徐士傑/ 胡碩傑/洪浩軒/蘇嘉祥
14:50
快打旋風5-勝部決賽林立偉VS.韓國/M.Lizard
帆船
12:30
女子風箏浪板-半準決賽1-6 侯佳玲
射擊
9:00
男子定向飛靶資格賽-2 李孟遠
13:30
男子定向飛靶同分決賽 李孟遠
15:30
男子定向飛靶決賽 李孟遠
9:00
女子50公尺步槍三姿資格賽 宋諭婷
12:00
女子50公尺步槍三姿決賽 宋諭婷
9:00
女子25公尺手槍資格賽
吳佳穎、田家榛、杜禕依姿
14:30
女子25公尺手槍決賽
吳佳穎、田家榛、杜禕依姿
桌球
18:20
混合雙打32強賽 黃彥誠/鄭怡靜VS.日本/TOGAMI Shunsuke/KIHARA Miyuu
18:55
混合雙打32強賽林昀儒/陳思羽VS.泰國/SANGUANSIN Phakpoom/PARANAN G Orawan
跆拳道
9:00
男子68公斤級32強、16強賽
邱義睿VS.尼泊爾/MAHARA Bir Bahadur
跆拳道
9:00
女子67公斤級32強、16強賽
張芮恩VS.菲律賓/DELO Laila
9:00
男子80公斤級32強、16強賽
王德龍VS.日本/铃木里卡多
14:00
男子68公斤級8強、4強、決賽 邱義睿
女子67公斤級8強、4強、決賽 張芮恩
男子80公斤級8強、4強、決賽 王德龍
網球
10:00
男子單打8強賽
曾俊欣VS.烏茲別克/SULTANOV Khumoyun
11:00
女子雙打8強賽
詹皓晴/詹詠然VS.香港
女子雙打8強賽
梁恩碩/李亞軒VS.泰國
13:00
男子雙打8強賽
許育修/莊吉生VS.烏茲別克
14:00
混合雙打第3輪
黃琮豪/梁恩碩VS.中國
16:00
混合雙打第3輪
許育修/詹皓晴VS.香港
武術
9:00
男子刀術棍術全能-刀術
王振名
9:40
女子劍術槍術全能-劍術
彭羽熙
14:30
男子刀術棍術全能-棍術
王振名
15:35
女子劍術槍術全能-槍術
彭羽熙
19:30
男子散打70公斤級4強賽
張煥宜
🔸轉播資訊
📺電視轉播平台👇
中華電信 MOD
愛爾達體育1、2、3台(CH200、201、202)
愛爾達亞運1、2、3台(CH220、221、222)
無線電視
公視主頻道（CH13）、公視3台
有線電視
緯來體育台(CH72)、緯來育樂台(CH71)、緯來綜合台(CH26)
東森新聞(CH51)、東森超視(CH33)
📱網路轉播平台👇
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