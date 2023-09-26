包偉銘國片處女秀！險遭盧廣仲毆打 旺福小民與前輩30年前早認識
電影《他馬克老闆》今（26）日舉行首映會，資深藝人包偉銘在本片客串「機車老闆」一角，獻上出道41年以來台灣電影處女秀，卻因為講話太機車，差點被暴怒的盧廣仲毆打！包偉銘回想拍攝過程直呼：「他突然衝向我要打我，感覺整個人要撲過來，我是有嚇到，感覺是玩真的。」飾演「職場前輩」的旺福姚小民，私下除了是盧廣仲的大學學長，他也分享30年前讀高中打工時，挨家挨戶敲門賣CD巧遇包偉銘的經驗；包偉銘笑說自己當時沒買CD：「我不知道是不是盜版的。」
記者黃雅琪／台北報導
首次演出台灣電影，包偉銘坦言：「我當初不知道有哪些演員，因為瞿友寧（導演）才演出的！」直言拍攝過程很有趣，對於飾演「機車老闆」角色他說：「如果是本色演出我一定沒辦法演出，因為我是暖男，我演的是個很機車的BOSS，跟他們的角色是對立的，要把他們公司吃掉，對我來說是很大的衝擊。」
兩人在片中有多場對手戲，曾國城誇讚包偉銘：「他社會歷練跟人生歷練太豐富了，隨便露2下就知道江湖有多險惡。對來他說，揣摩這個應該不算難，不管是不是本色演出，他出道資歷這麼多、看過這麼多戲、舞台經驗這麼多，他不緊張。」曾國城對包偉銘讚譽有加，認為他生活經驗很豐富，演出自然、對戲也不吃力。
首映會上主角盧廣仲更獻唱電影主題曲〈工作與休息〉，唱出廣大年輕上班族的真實心聲，撫慰人心的正能量歌詞，被封為「年度上班族工作神曲」，推出1個月受到網友爭相翻唱，導演瞿友寧感動表示：「聽完大家翻唱的歌曲之後，滿腦子都是美好的聲音。」電影9月28日全台上映。