▲CMC Zinger 換裝渦輪引擎改款預購起跑，接單價 72.9 萬起！

我是廣告 請繼續往下閱讀
ZINGER 自 2005 年上市以來獲得逾10萬名車主支持，新世代ZINGER提供更具效能的駕馭動力，搭載1.5TGDI缸內直噴渦輪引擎與8速ZF自排變速箱，動力升級至172匹馬力，以及26.4kgf．m強勁扭力(註1)，使得新世代ZINGER在駕馭體驗中顛覆務實，創造出令人驚喜的輕快感受。1.5TGDI缸內直噴渦輪引擎動力大幅提升(註2)，每年還可省下牌照燃料稅金5,490元(註3)， 搭配8速ZF自排變速箱有效提升高速油耗，每公升油耗亦可有13.4km/L的表現，稅金及油耗優化，精打細算擴充您與家人的享樂基金。
LV2 ADAS 先進駕駛輔助 開心出遊更要有安心守護
新世代 ZINGER安全守護有感進化，透過中華汽車自主研發能力安全升級，全面守護車內乘員。中階車型以上首度搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統，大幅提升行車安全，LEVEL 2先進駕駛輔助包含全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測功能、LKA車道置中輔助系統、TJA交通壅塞輔助系統等，安全配備一”部”到位，有效減少駕駛疲勞與交通意外的發生機率。
寬敞 3 排椅、7 人座車型全新推出
新世代 ZINGER 同步推出5人座及7人座車型。5人座車型最大擁有高達2,015L後廂空間，座艙多變的組合變化，包括二排椅6/4分離、前後滑動、前翻摺疊、前排座椅全平躺功能，可創造出最多樣的空間利用性。為強化新世代ZINGER商旅戰力，並滿足7人座預算型買家需求，新世代ZINGER以舊換新預購價76.9萬起，震撼推出百萬內7人座新車型，輕鬆擁有寬敞3排椅，以及1.5T動力/ LEVEL 2 ADAS主動安全，滿足享受一車滿載全家人的開心出遊生活。
新世代ZINGER外觀、內裝全新設計。車頭LED日行燈整合方向燈、水平設計語彙自水箱護罩延展至頭燈，讓新世代ZINGER更有跨級距視覺感受。車色將提供五種車色，除了白黑銀灰基本車色，另有新色「豪野黃」供消費者選擇。內裝也採取全新水平設計語彙，並將排檔桿與中控台整合，旗艦型更以黑色鋼琴烤漆提升整體質感。新世代ZINGER首次使用深灰色頂蓬，營造媲美SUV車款的高級感受。便利科技式樣部分更在中階豪華型以上搭載全新9吋觸控式多媒體影音主機，並支援無線Apple Car Play與 Android Auto雙系統，滿足車主不論是導航/影音娛樂，都享有更便利愉悅的駕馭體驗；此外，全新10.25吋數位儀錶，整合ADAS作動資訊，以科技化視覺感，讓車主一目了然全面掌握行車資訊，為商旅生活提供最佳奧援。
5人標緻型
5人豪華型
5人旗艦型
7人標緻型
7人豪華型
7人旗艦型
預購價
729,000
785,000
839,000
819,000
875,000
929,000