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萬物皆漲抗通膨　法國消費者連女性衛生用品也少買

▲由於寶鹼公司（P&G）和聯合利華（Unilever）等大品牌商品價格飆漲，法國消費者於是減少個人衛生和日用品採購，甚至少買衛生棉條和洗衣精因應。圖為尼斯的超商。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於寶鹼公司（P&G）和聯合利華（Unilever）等大品牌商品價格飆漲，法國消費者於是減少個人衛生和日用品採購，甚至少買衛生棉條和洗衣精因應。圖為尼斯的超商。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社倫敦26日綜合外電報導）由於寶鹼公司（P&G）和聯合利華（Unilever）等大品牌商品價格飆漲，法國消費者於是減少個人衛生和日用品採購，甚至少買衛生棉條和洗衣精因應。

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路透社報導，零售商、政治人物和消費用品製造商已因糧食價格而開戰數月，上述消費習慣改變的情況恐為他們另闢戰場。

NielsenIQ為路透社編製的商品數據顯示，截至本月17日止，沐浴乳、衛生棉條、洗碗類商品、洗衣精和衛生紙的整體銷售量減少。相較於去年同期，本月截至目前為止，上述每一類品項的超級巿場標價都大幅上揚。

歐盟零售批發協會（Eurocommerce）零售貿易首席經濟學家戴巴瑞（Anton Delbarre）說：「當有好的自有品牌替代品時，消費者就會對自有品牌趨之若鶩。」

「有些人索性吃少一點、更少洗澡、更不常清理房屋，或是給洗碗機少用一點洗碗錠、給洗衣機少用一點洗衣精。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府可望明天在預算案中提出對食品雜貨通膨問題的因應之道，將立法規範糧食生產業者和超巿業者每年進行協商，期盼價格下跌屆時可於1月15日生效，而不是過去的3月1日。

超巿業者和政治人物批評諸如雀巢公司（Nestle）、百事公司（PepsiCo）等糧食業者不「配合」定價協商，還將商品包裝變小。

法國第2大超巿品牌家樂福（Carrefour）上週在貨架貼上「縮水式通貨膨脹」（shrinkflation）標示，提醒消費者商品價格相同但內容物變少。

主要品牌業者艾瑞爾（Ariel）洗衣精和多芬（Dove）肥皂長年稱霸法國巿場，零售商的自有品牌根本無法匹敵。

但是NielsenIQ數據顯示，一些自有品牌銷售量開始緩步走升，大品牌則出現下跌。例如在沐浴乳銷量整體下滑6%的情況下，大品牌跌幅達10%，自有品牌則逆勢走升14%。洗衣精也有相同情況，整體銷量下滑2%，其中大品牌減幅達10%、自有品牌則激增28%。

消費者減少大品牌沐浴乳、衛生棉條、洗碗產品、洗衣精和衛生紙採購，卻採購更多這些類別自有品牌商品。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1120926

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