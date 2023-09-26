納卡區12萬名難民撤離！燃料庫突爆炸 釀20死、百餘人傷重
亞塞拜然（Azerbaijan）近期在境內的主權爭議區納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）發動閃電軍事行動，納卡區政府在避免遭到亞塞拜然「種族清洗」下，決定將當地12萬人遷往亞美尼亞（Armenia）；但就在這些居民於25日撤離之際，納卡區附近一個燃料庫發生爆炸，根據外媒最新數據，目前已最少造成20人死亡，290人以上受傷送院。
國際中心楊智傑／綜合報導
納卡區首都斯捷潘納克特（Stepanakert）周一晚間一處燃料庫發生爆炸，根據《半島電視台》、《路透社》報導，目前至少有20人死亡，290人受傷送院，其中數十人傷勢嚴重。由於當時有大批居住在納卡區的亞美尼亞裔民眾打算出逃，現場一度相當混亂，當地醫院被急需醫療援助的民眾塞滿。
報導引述納卡地區分離派官員史岱潘揚（Gegham Stepanyan）說法指出，大多數傷患的傷勢很嚴重或極為嚴重，呼籲允許醫療直升機降落當地。
《美聯社》與《德國之聲》則指出，雖然目前仍不清楚燃料庫爆炸原因為何，但因為許多當地居民正排隊為汽車加油以便離開納卡區，因此傷亡情況恐怕比想像中嚴重。
此前，納卡地區已被封鎖9個月餘，不僅燃料短缺、物資匱乏，民眾更控訴亞塞拜然政府讓他們挨餓，「有種族滅絕的意圖」；根據亞美尼亞政府的數據，截至25日晚間已有約6650名納卡地區居民抵達亞美尼亞。