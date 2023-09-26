▲未來登革熱疫情下降或反彈？「下週」是關鍵　中秋戶外烤肉應注意3點！

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氣溫高適合病媒蚊生長 中秋戶外活動注意3事項登革熱本土病例之個案居住地仍以臺南市（1,855例）、高雄市（82例）、雲林縣（27例）為多。疾管署提醒，南臺灣氣溫持續高溫，適合病媒蚊生長，上週臺南市疫情雖已反轉下降，但近三日（9月23日至25日）病例數較前一週同期（9月16日至18日）反增18%，顯示疫情於本週可能反彈上升。
疾管署呼籲，民眾應加緊腳步，落實戶內、外環境整頓、巡查及孳生源清除；民眾務必澈底清除孳生源落實「巡、倒、清、刷」才能有效阻斷病媒蚊生長。
尤其中秋假期將到來，民眾常會出外旅遊、踏青或是進行烤肉等戶外活動。曾淑慧發言人表示，雖然登革熱疫情有稍稍趨緩，但連假期間民眾出門遊玩，在戶外應注意以下事項：
- 先防曬再防蚊，並使用含有DEET、Picaridin或IR3535的防蚊液
- 戶外活動時穿著淺色長袖衣褲
- 出現疑似症狀應盡速就醫，並告知醫師活動旅遊史
重症＋11例、死亡＋3例 注意疑似症狀、警示徵象另外，上週新增11例登革熱重症病例、3例本土登革熱死亡個案。疾管署表示，死亡個案年齡介於60多歲至80多歲，均為女性，2人具有潛在疾病，於發病後1至10日內因病情惡化不幸過世。
疾管署防疫醫師林詠青提醒，民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，應儘速就醫，並對登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等提高警覺、盡速治療。
目前，衛生單位已於個案居住地及活動地完成相關防治工作，並加強對當地民眾之衛教宣導。臺灣大學昆蟲系名譽教授徐爾烈表示，在防治上目前還沒有針對登革熱的疫苗、藥物出現，唯一方法就是消滅帶病毒的病媒蚊，若要消滅成蚊，殺蟲劑是必要的，希望民眾理解。
徐爾烈教授提到，目前使用的殺蟲劑以合成除蟲菊精為主，對哺乳類傷害低、易代謝分解，不過有些人體質容易過敏，因此噴灑藥劑時室內人員、寵物等一定要淨空，並在噴完藥後1小時再返回屋內，而噴藥的人員都有經過訓練，並以安全第一為優先，民眾可以安心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59426
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