塔利班欲「打擊恐怖份子」 外媒：已找華為購置千枚監視鏡頭
統治阿富汗的塔利班政權（Taliban）日前指出，為了維護首都喀布爾等各大城市的治安，考慮要向中國電信設備製造商華為添購數千支的監視鏡頭，加強掌握對各街道即時狀況，建立起大規模監控網路，藉此打擊恐怖份子組織，並稱8月已與中國電信設備製造商華為展開初步接洽。
國際中心楊智傑／綜合報導
儘管華為始終沒有證實過與塔利班有合作計畫，並在9月批評《彭博社》（Bloomberg）報導內容「滿滿錯誤」，強調否認與塔利班政權有任何合作協議，也拒絕回答雙邊傳聞；但《路透》報導指出，阿富汗塔利班政權內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）日前證實塔利班8月已與中國電信設備製造商華為展開初步接洽。
塔利班內政部發言人卡尼表示，為了遏止「伊斯蘭國」等境外極端激進組織發動恐攻，該國計劃在喀布爾（Kabul）等各大城市在內，添購數千支攝影機；此前塔利班已經在阿富汗地區架設超過6萬支監視鏡頭；卡尼表示，對於這次再度進行的大規模監視攝影機部署，預計要花費4年時間才能在喀布爾及其他重要地點完成安裝。
人權組織擔心，監控系統將被用來鎮壓異議人士，另外也有分析人士指出缺乏現金的塔利班如何負擔這項開支龐大的監控計劃，同時受到國際制裁與內戰影響，國內僅四成人口有電可用的阿富汗，又如何維持耗電且大規模的監視系統。
報導指出，中國外交部發言人表示不瞭解具體討論情況，但稱中國一貫支持阿富汗和平重建進程，支持中國企業開展相關務實合作。