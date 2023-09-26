第一階段公費流感疫苗10/2開打 張善政呼籲長輩儘早施打保障健康
台灣東洋已在台創立已60年，1968年在桃園中壢工業區設置製藥廠，與桃園有很深的淵源，也曾投入捐贈桃園社福機構與社會局實物銀行等相關公益活動，台灣東洋公司捐贈500劑、每劑市價新台幣2,000元的佐劑流感疫苗給桃園市政府。市長張善政今（26）日下午出席「流感疫苗宣導暨東洋佐劑自費流感疫苗公益捐贈記者會」時表示，現今流感的流行旺季，已不只限於在秋冬兩季，全年都是流感季的趨勢已成常態，今（112）年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段將於10月2日開打，呼籲符合資格的長輩與市民儘早施打公費流感疫苗，保障自己與家人的健康。
記者李春台／桃園報導
張善政指出，佐劑流感疫苗與一般的公費流感疫苗較為不同，是自費疫苗，可延長保護力至一年左右，適合免疫力較低的65歲以上長者施打，感謝林全董事長今日親自出席，代表台灣東洋公司捐贈500劑、每劑市價新台幣2,000元的佐劑流感疫苗給桃園市政府。
台灣東洋公司董事長林全表示，作為一家企業永續經營必須有其社會責任，感謝今日有機會將最新引進的佐劑流感疫苗捐贈給桃園市政府，也期盼社會大眾可以更加認識佐劑流感疫苗。
衛生局長劉宜亷表示，今（112）年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段將於 10月2日開打，公費接種對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養與養護長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦，及具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段開打時程則自11月1日起，施打對象為50至64歲無高風險慢性病成人。