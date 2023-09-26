阿里雲推生成式AI新服務！預計2024年起開放新加坡、亞洲各地使用
阿里巴巴集團旗下專營數位技術的阿里雲，在今（26）於「2023阿里雲國際峰會」上宣布將推出一系列創新的人工智慧（AI）產品及服務，涵蓋AI計算平台、AI加速服務及以AI為核心的應用程序等，目前已投入中國市場使用，預計明年起將先從新加坡開始投入使用，接著陸續進入亞洲各國市場。
國際中心楊智傑／綜合報導
阿里雲智能集團國際事業部總裁袁千在峰會上指出，為了降低AI流程的複雜性，阿里雲推出「PAI - 靈駿智算服務」，此次推出的全面AI方案包含可用於基礎模型訓練及推理等任務的綜合性AI計算平台，也提供AI加速服務、以生成式AI為核心的應用程式等。
阿里雲智能集團國際事業部總裁袁千表示，生成式AI已成科技發展的必然趨勢，阿里雲一直致力推動開發更加普惠、創新的生成式AI應用，並持續與行業領導者加強合作，進一步擴展適用於不同應用場景的技術能力。阿里雲將為客戶提供全面的AI服務，助他們把握生成式AI帶來的空前的機遇。
阿里雲也稱該服務已經在中國市場使用，2024年起將從新加坡開始，於亞洲各地市場投入使用，並宣布與馬來西亞、韓國、英國及阿聯酋等市場的企業客戶建立合作盼能為全球超過400萬的客戶在數位轉型與AI新趨勢帶來的嶄新機遇。
此外，今年杭州亞運也運用阿里雲技術，服務範圍涵蓋天氣監測、醫療支援等，另外也以深度學習和自然語言處理（NLP）技術的提供機翻服務，可提供包括中文、英文、日文和泰文等14種語言的即時翻譯，方便海外參賽選手與工作人員交流。