潮水退了！95%NFT「價值歸零」　79%購買者無從脫手慘成被割韭菜

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dappGambl表示，統計數據顯示，95％的投資者、約超過2300萬人，他們所持有的NFT，如今完全沒有價值，多達79%的購買者，購買後從未有機會出售過NFT。這是一個鮮明的提醒，儘管NFT引入了革命性的數位資產所有權與新交易模式，但它仍然是一個高度投機且不穩定的市場。
dappGambl強調，即便是被加密貨幣價格追蹤網站「CoinMarketCap」認證為頂級的NFT，也有18％如今的價值為0，僅有不到1％的NFT價格超過6000美元。以最慘烈的一個NFT為例，開出的底價為1千300萬美元，但成交價為18美元。這說明整個NFT市場的徹底崩盤，而且真實情況很可能比數據顯示的更糟糕。
dappGambl毫不留情地進一步指出，NFT不僅價值為0，甚至根本就是負數，因為NFT仍然在耗費電腦的運算資源，雖然NFT和其他以「挖礦」來獲取的數位貨幣不同，不需耗費大量電力，但與NFT相連的區塊鏈，依然會耗費能源，增加碳排放。
dappGambl認為，應該專注在鑄造真的有意義的NFT，像是遊戲內的資產，特殊事件的數位訪問途徑，或是能夠與實體物品連結的東西，而不是將所有東西都發行成NFT販售。因為在狂熱的投機泡沫消退後，最終還是得回到市場的供需法則，而統計資料已經告訴人們，這些存在於電腦中的數位文件，即便獨一無二，依舊沒有創造出任何被需要的價值。
NFT全名為非同質化代幣（Non-Fungible Token），是區塊鏈的一種資料單位，每個NFT都可以代表一個獨特的數位資料，由於不可互換、能夠被完整追蹤、能夠為買家提供所有權證明的特性，被視為能代表數位資產的虛擬代幣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。