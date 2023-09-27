特斯拉機器人Optimus大進化！馬斯克豪言改變世界 陸行之曝5觀察
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）於2021年首次介紹了公司正在開發的機器人「Optimus」，而馬斯克日前在X（前為推特）上發佈影片，展示了最新Optimus所取得的進步，可以看見Optimus不僅能夠將積木正確分類，還可以做瑜伽，和兩年前相比已有長足的進步。對此，資深半導體分析師陸行之表示，感覺數年之後，「看護機器人，打掃機器人，煮飯機器人都會面世服務我們了」。
記者倪浩軒/綜合報導
從最新的影片中可以看見，Optimus能夠自我校準其手臂和腿，以在特定空間中更有效地完成各種任務，不僅能夠分類積木，面對實驗人員的故意搗亂，Optimus也能輕鬆糾錯，把積木擺回正確位置。而Optimus展現出的瑜伽身段，證實了其強大的平衡力。高約172.7公分，重約56.7公斤的Optimus，被馬斯克賦予的使命是「完成人們不喜歡做、危險、重複或無聊的工作」，如今看來，Optimus能力上沒有問題，但能否大量生產達到經濟效益，還需觀察。
陸行之認為，Tesla選擇此時釋出Optimus的最新影片，是為了在公布不如預期的三季度電動車出貨數字之前，「展示一下Optimus的技術肌肉，緩衝一下未來幾週對股價的負面消息」。
而陸行之對於Optimus的評價則是，「至少數年之後，看護機器人，打掃機器人，煮飯機器人...都會面世服務我們了，以後要開始預測對晶片，軟體，零組件產業鏈的影響」，並分享了自己的5點觀察：
1.這Video是真，還是電腦動畫預測未來的技術發展？
2.假如是真，Optimus可以自己校準其手臂的動作；
3.假如是真，Optimus可以利用視覺及關節位置編碼器來完成各種肢體動作；
4.假如是真，Optimus可以自動利用其視覺神經網路來修正選取及分類不同顏色物件；
5.Optimus之前連走路都有點歪歪扭扭快摔倒的樣子，現在竟然可以做單腳平衡站立的簡單瑜珈動作，amazing。
Optimus的最新影片也獲得科技媒體《Electrek》的好評，報導認為Optimus之前幾次現身都顯得笨拙，難怪並未給大眾留下深刻印象，而是被視為馬斯克又一個半生不熟的古怪嘗試。但在最新影片中，Optimus的表現非常有說服力，動作流暢得像是特效動畫，看起來完全能夠勝任一般工廠流水線的工作。馬斯克自信地預測Optimus將取代電動車，成為特斯拉未來創造價值的主力產品，目前看來所言不假。