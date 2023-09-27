今起喝到中秋連假！7-11咖啡「買1送1」 濃拿鐵、濃美式買2送2
國際咖啡日在中秋連假10月1日登場，7-11優惠活動提早開跑，今起有不可思議咖啡大杯冠軍美式「買1送1」，還有濃萃美式／濃萃拿鐵同品項「買2送2」，相當於半價優惠，還有CITY CAFE大杯以上、CITY PRIMA全品項任選第2杯半價優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11中秋連假加上國際咖啡日優惠加碼，即起至10月1日有濃萃美式／濃萃拿鐵同品項「買2送2」、還有不可思議咖啡大杯冠軍美式「買1送1」；即起至10月4日前，CITY CAFE大杯以上、CITY PRIMA全品項任選第2杯半價優惠。
中秋揪團烤肉一起喝，7-11即起至9月30前有會員「滿額立折」活動，購買CITY系列飲品、飲料、零食、泡麵等共12大類別指定商品，OPEN POINT會員結帳金額單筆滿222元立折22元、滿888元立折100元。
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OK超商也迎接國際咖啡日，9月28日起至10月2日前，門市購買大杯莊園級美式/拿鐵(含濃厚系)，不限冰熱，享同品項買2送1優惠。OKmall雲端商城團購，享大杯莊園級美式／拿鐵同品項享10杯送5杯、20杯送12杯優惠，加碼送OKpoint 815點。