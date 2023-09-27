迎928教師節！7-11今起「思樂冰23元爽喝」 可寄杯咖啡買6送3
9月28日教師節將於明天登場！超商優惠提早開跑，7-11今起至10月1日連續5天，思樂冰全品項祭出第2杯半價，以中杯12oz售價30元換算，相當於單杯不到23元開喝；還有現擠霜淇淋憑icash Pay支付可享買1送1，包括新口味蜜桃霜淇淋、加點蜜桃風味霜淇淋；民眾最愛的可寄杯現煮咖啡，則有教師節限定買6送3。喜歡吃冰的民眾也別錯過教師節9月28日限定一日優惠，7-11酷聖石複合店重達13盎司的享樂桶冰淇淋享買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
📍門市｜9月27日起至10月1日止
◾思樂冰全品項第2杯半價（經典可口可樂、果漾蘋果風味蘇打、果漾檸檬風味汽水可任搭）
◾霜淇淋憑icash Pay支付可享買1送1
📍門市｜9月28日酷聖石複合店限定
◾️13盎司的享樂桶冰淇淋享買1送1，相當於店內3oz經典尺寸的4倍份量
📍APP｜即起至9月30日止
◾️濃萃拿鐵/濃萃美式，任選買6送3
◾️冰脆酷摩卡/冰巧克力可可歐蕾，任選買6送3
◾️燕麥奶茶/黑糖珍珠燕麥奶/大杯燕麥拿鐵，任選買6送3
◾️英式紅茶/四季春青茶，任選買6送3
萊爾富也同慶教師節，即起至9月28日前一連三天推出，大杯冰特調咖啡單杯只要35元（原價50元），還有補充元氣的白蘭氏學進雞精（70g，原價79元）單件特價55元優惠，相當於7折優惠；還有單件售價35元的可口可樂纖維+600 mL，活動期間即享買一送一，直接下殺5折優惠。