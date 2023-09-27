高嘉瑜受暴案定讞！林秉樞「再服刑14天」恢復自由身 中秋後入獄
立委高嘉瑜遭遭前男友林秉樞施暴，一審新北地方法院認其犯下13項罪行，共判處林秉樞2年10月有期徒刑，其中僅傷害罪不得易科罰金，判刑8月，不過如今上訴二審後，高院13日維持原判，由於林秉樞已被羈押226天，扣掉羈押期，僅須坐牢14天，其餘罪名可以繳完罰金就完事。
記者孫唯容／綜合報導
回顧本案，2021年，林秉樞與高嘉瑜交往期間，不僅偷拍私密照片，更在飯店逼迫高嘉瑜「脫衣下跪」，動手毆打、拉女方去撞浴缸，還逼迫高嘉瑜寫自白書，後續林秉樞母親過世，在靈堂舉辦喪儀時，多次喝令高嘉瑜下跪、拉扯頭髮，還情緒失控扯掉高嘉瑜帽子和口罩，全案爆發後，林秉樞12月1日凌晨就遭逮捕、聲請羈押，之後遭羈押226天，直到2022年7月間才獲80萬元交保。
後續檢方偵查終結後，依照傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等8項罪名，提起公訴。一審新北地院依偽造文書、妨害秘密、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪判林2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不可易科罰金，其餘罪名各判刑3月至6月不等刑期，皆可易科罰金。全案再上訴二審，高院7月13日二審宣判，駁回上訴。
對於法官二審維持原判，高嘉瑜先前受訪坦言，對受害者而言，法律判刑遠遠無法彌補所受到的傷害，而且她沒有感受到加害者的歉意；後續雙方皆未再提出上訴，因此案件定讞，由於林秉樞先前在偵審期間已被羈押226天，因此只要再坐牢14天就可以恢復自由身。
※【NOWnews 今日新聞
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