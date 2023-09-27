明揚28日起打入全額交割！股價再吞第3根跌停 母公司明安跌逾2%
屏東科技產業園區內的明揚公司日前發生火災釀傷亡，經濟部表示，基於職安考量，明揚一廠自事故發生後即停工，二廠建物結構安全由於有風險之虞，已要求停工，目前沒有復工時程表。明揚昨指出影響營收100%，不過，董事長劉安晧昨（26）日召開記者會宣布，成立5億元的信託專戶，照顧傷亡員工及家屬，並會支付全數員工的薪水到今年底。自28日起，被打入全額交割，而今（27）日明揚股價又再度跌停，來到61.5元，母公司明安早盤跌逾2%，來到67.3元附近。
記者鄭妤安／台北報導
明揚國際位在屏東的工廠22日發生大火，導致嚴重百餘死傷，其中包含4名消防員殉職，令各界相當不捨。經濟部也指出，由於火災爆炸嚴重，不僅造成一廠災情，也造成二廠建物結構安全風險，一廠自事故發生後即停工，而考量勞工安全、避免職災再發生，也要求明揚公司二廠，包括三樓增建工程工地都從火災發生後停工，目前沒有復工時程表，相關職場環境必須重新檢視改善。
針對全面停工，明揚重訊指出，公司僅有一個生產基地，包括一廠、二廠及三樓增建工程工地，目前全面停工，靜待主管機關調查，將影響營收100%。明揚指出建築物、設備及存貨等投保金額15億元，有足額保險，目前保險公司已經展開調查，會盡快完成理賠程序。
櫃買中心表示，明揚除了遭屏東縣政府消防局舉發違反消防法外，經濟部加工出口區屏東分處也裁處全面停工，對公司財務業務及股東權益影響重大，櫃買中心宣布，明揚自9月28日起列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券，才能辦理買賣申報。並依「上櫃公司內部控制制度查核作業程序」第9條第2項規定，處明揚違約金100萬元，另就明揚母公司明安，則有未善盡對子公司監督管理責任之疏失，處明安違約金50萬元。