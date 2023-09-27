莫文蔚出道30周年！不藏了揭喜訊 「莫后展」有望來台
▲莫文蔚慶祝出道30周年，不僅推出單曲，還舉辦「莫后光年概念展」，展覽有望來台舉行。（圖／地球音樂提供
記者吳雨婕／綜合報導
｜ 2023-09-27 09:40:22 2023-09-27 09:47:54
國際天后莫文蔚26日推出出道30周年最新歌曲〈月光光〉，她攜手三位「披荊斬棘的哥哥」歐陽靖、李銖銜和張淇，一同推出莫貓寶貝IP三部曲收官作主題曲〈月光光〉。除了推出單曲外，莫文蔚近期將在香港舉行「莫后光年概念展」，被問到會不會來台灣展出，她立即表示已經在洽談中，「台灣是我心心念念的的地方，我的30周年台灣是非常重要的一站，這裡是我事業道路上最濃墨重彩的部分之一！」
回顧〈月光光〉的創作緣起，可談及2021年莫文蔚受邀至「披荊斬棘的哥哥」中擔任壓軸幫唱嘉賓所串起的緣分，莫文蔚當時與歐陽靖、李銖銜、張淇三位「哥哥」因緣際會的相遇、因熱愛音樂而集結在一起，志同道合的4人，皆有「相見恨晚」的感受。莫文蔚讚三位哥哥：「才華、好奇、自由。三人都有這樣迷人的特質，他們非常有才華，也對音樂、對世界充滿熱血與好奇，創作和歌聲裡都是勇敢和自由，這些都讓我覺得很合得來，也很愛。」而在莫文蔚的邀請下，大家共同「玩」出〈月光光〉這首結合搖滾、嘻哈與工業元素的歌曲。 〈月光光〉這首歌想傳達的初衷是：「人言再如何可畏，亦不及人心的自我囚禁。」莫文蔚提到該曲就像一本譜寫人世的「成長之書」，以月亮圓缺隱喻勇氣的盈虧。莫文蔚認為每個人心中其實都藏著一股強大能量，皆能化身「莫貓寶貝」，成為自己世界裡的超級英雄，鼓勵人們勇於摘除心底對自我的限制。 ▲▼莫文蔚慶祝出道30周年，推出單曲〈月光光〉。（圖／地球音樂提供）
此外，入行30周年的莫后也將於9月29日至10月22日於香港「Major Pop Art藝術空間」展出「莫后光年概念展Karen Mok Reign of MOKnificence」，莫文蔚透露：「將有非常多的亮點，其中也有一個超大的驚喜，大家真的可以期待。」至於被問到會展至台灣嗎？莫文蔚表示：「怎麼會沒有台灣呢！」又說：「台灣是我心心念念的地方，更一直跟團隊策畫與推進，期待早日成行！我的30周年台灣是非常重要的一站，這裡是我事業道路上最濃墨重彩的部分之一！」