明揚惡火釀百人死傷！許銘春：考慮收回經加區、科學園區勞檢授權
屏東明揚國際科技公司高爾夫球工廠爆炸案，造成多名消防人員殉職及勞工死亡悲劇，勞動部23日即表示，1週內完成勞檢。勞動部長許銘春今（27）日在立法院受訪表示，剛開始進行勞檢，由勞動部職安署會同高雄市政府、經濟部加工出口區管理處屏東分處，進行勞檢，有結果會儘快對外說明，並強調，一定會在1週內完成勞檢。
記者李琦瑋／台北報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛福部、內政部、經濟部等，就「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」進行專題報告並備質詢。
勞動部日前表示，已責成各勞動檢查機構對該公司之母公司明安國際集團所有廠場於1週內完成勞動檢查，如查有違反法令規定者，將予以嚴處。
許銘春今天受訪指出，勞檢已經在進行中，分別由高雄市政府、經濟部加工出口區管理處屏東分處，勞動部職安署也會同勞檢，若有結果會儘快對外說明，但她強調，一定會在1週內完成勞檢。
媒體詢問，經加區、科學園區都是授權其進行勞檢，勞動部有想過要收回勞檢權嗎？
許銘春回應，有在通盤檢討，經加區從民國54年就授權勞檢，因為有特殊考量，經濟特區希望事權統一，但有了明揚大火事件，將跨部會討論，朝向公共安全、勞工保障角度去考量。