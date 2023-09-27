中國氣炸！菲律賓拆除「南海長城」 北京：菲國不要惹事
近期中國和菲律賓因南海問題再度產生摩擦，25日菲律賓海岸防衛隊移除中國在南海黃岩島（Scarborough Shoal）部署近300公尺的浮動屏障，該屏障被外界戲稱宛如「南海長城」，菲國海岸防衛隊稱中方在該處設立屏障「明顯違法國際法」，而北京政府知情後暴跳如雷，嗆聲菲國：「不要挑釁滋事」。
國際中心賴正琳／綜合報導
中國對南海的主權聲張在2016年已經被荷蘭海牙的常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)裁定無效，但中國無視裁決，持續將部分島礁打造成為人工軍事島，並時常侵犯鄰國軍艦，囂張行徑引發鄰國不滿，近幾年時常和鄰國發生海上爭端事件。
菲律賓海岸防衛隊在25日發出聲明，馬尼拉政府指控北京政府在主權有爭議的黃岩島設置這類屏障，是為了阻止菲律賓人進入他們的傳統漁場，防衛隊無法容忍此種行徑，目前已將屏障移除完畢。
北京政府針對此事則強硬回應，中國外交部發言人汪文斌今（26）日在例行記者會上怒回：「菲方所謂聲明完全是自說自話。中方堅定維護黃岩島的主權和海洋權益，我們奉勸菲方不要挑釁滋事。」
菲律賓海岸防衛隊則再度強調，防衛隊致力於維護國際法，保障菲律賓漁民的福祉，並保護菲律賓在其領海的權利。