綠營危險！最新民調：藍白整合推「侯柯配」大勝賴清德15％
2024總統大選白熱化，根據《聯合報》民調顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度30％、民眾黨總統參選人柯文哲21％、國民黨總統參選人侯友宜20％；若在野成功整合、鴻海集團創辦人郭台銘不選，侯柯配支持度為47％，領先賴清德的32％，差距15個百分點。
記者陳佩君／台北報導
聯合報最新民調顯示，在三腳督情況下，賴清德以三成支持度領先柯文哲的二成一、侯友宜的二成；若加上郭台銘、成四腳督，賴清德仍以二成八支持度領先柯文哲的二成、侯友宜的一成八，最後則是郭台銘的一成。
此外，調查也發現，若在野黨整合成功，無論郭台銘是否連署成功參選，藍白組合都有相當勝選機會；若藍白整合成功，郭台銘也連署成功參選，藍白組合目前以三成六的支持度，領先賴清德的二成八，雙方差距8個百分點，郭台銘以一成二支持度墊底。
若藍白整合成功，郭台銘最後不選，打敗綠營的贏面更大，有四成七選民表示會支持藍白合作所推出的參選人，僅三成二力挺賴清德，二成一選民持續觀望。
此調查期間為2023年9月22日至25日，調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，調查結果以20歲以上民眾為對象，成功訪問1082人，339人拒訪，在95%的信心水準下，抽樣誤差在±3.0個百分點以內。