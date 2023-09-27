這些因素讓美元續強！日圓再貶破149 新台幣早盤向32.3元挺進
在市場擔心美國將再次升息，同時高利率可能維持一段時間，10年期美國公債殖利率更衝上16年高點，加上美國政府運作恐停擺，美股收低，美元指數更強來到106.26，日圓則再貶破149兌1美元，新台幣兌美元今（27）日早盤續貶，持續向32.3元靠攏，一度下探32.287元，貶值5.9分。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會（Fed）9月暫停升息，但卻再放鷹，暗示今年還有升息空間，同時高利率也可能維持更長一段時間，10年期美債殖利率飆升至4.558%，創下2007年10月以來新高；加上美國政府因支出法案懸而未決，可能再次運作停擺，引發投資人憂慮，美股道瓊重挫388點，美元指數站穩106，一度來到106.3，亞洲主要貨幣兌美元持續趴軟。
亞洲主要貨幣日圓兌美元持續向150挺進，今日早盤再貶破149價位，一度來到149.08兌1美元，韓元兌美元也貶下探1354.20價位，離岸人民幣也貶破7.31，目前來到7.3108兌1美元。
至於新台幣兌美元也續貶，並持續向32.3元靠攏，今日早盤以32.23元、貶值0.2分開出，在台股開跌及亞幣趴倒之下，新台幣進一步貶至32.287元，貶值5.9分，但隨著台股盤中翻紅，新台幣目前在32.246元震盪整理。