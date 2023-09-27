寧被罰1130萬也不說巴西蛋流向 柳采葳籲國防部與涂萬財解除合作
進口蛋流向不明仍未追查清楚，國民黨台北市議員柳采葳表示，還有消失的425萬顆，「國軍真的沒有吃到巴西蛋嗎？」國軍副食品供應站的資料顯示，國軍的蛋供應廠商有將近一半，都是使用信興蛋品公司老董涂萬財供應的蛋，也就是說，國軍吃的蛋將近一半都是涂萬財的蛋源；柳采葳也呼籲，國防部應立即停止跟涂萬財合作。
記者邱新博／台北報導
柳采葳說，國防部長邱國正被問到國軍有沒有可能吃到巴西蛋時說，國軍吃的蛋，僅限台澎金馬生產，國防部也嚴格監控副食供應站與福利站簽約廠商供貨的品質，目前沒有發現用到「巴西蛋」的情況。但問題是，現在有425萬顆進口蛋流向不明，涂萬財儘管被罰了1130萬，仍堅持不說出流向，難保他不會把這些巴西蛋混入台灣蛋裡面，再賣給國軍？甚至把巴西蛋改產地再跟國軍強調都是國產蛋？
柳采葳指出，國軍副食品加工站蛋的供應廠商包含「鴻盛畜牧場」、「豐德畜牧場」、「新興隆牧場」生產者都是涂萬財，供應的營區從南到北都有，甚至還有澎湖。國防部長是不知道副食品加工站有跟塗萬材合作，還是知道不敢講呢？國防部不查嗎？所有使用到涂萬財供應蛋的加工站應該要一一徹查，到底有沒有混入巴西蛋，或是在營區有可能有過期巴西蛋的存在。
柳采葳質疑，為什麼涂萬財無法提供完整進銷與報廢單據，堅持不說出425萬顆蛋的流向，難道是因為不能說出，是否因為被罰這1130千萬，跟國防部的大單比起來根本不算什麼，所以才堅持不說，寧可被罰，但也要保住客戶訂單？若國防部沒有立即跟涂萬財解除合作關係，就是在包庇涂萬財，就是在護航黑心蛋商。