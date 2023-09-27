胡瓜曖昧啦啦隊女神熊霓！球場應援、私下聚餐 丁柔安爆發危機感
20歲的樂天啦啦隊女神熊霓，因為外貌甜美、擅長跳國標舞受到歡迎，跳舞時身材波濤洶湧的影片紅到日本去，一度被封為「峮峮接班人」，近日她加盟演藝經紀公司，參與《綜藝大集合》等多個節目錄製，卻因跟主持人胡瓜走得很近，頗得綜藝大哥寵愛，傳出互動過於曖昧，甚至私下與熊霓爸爸聚會吃飯，讓正宮丁柔安有了危機感，對於熊霓的話題情緒起伏大，無法平靜看待她的存在。對此，樂天集團經紀人回應：「對於網路流言，公司不予回應。熊爸很熱情，時常盡地主之誼，也請過好幾次球團同仁吃飯。」
記者江芷稜、詹鎰睿、黃盈容／台北報導
近年啦啦隊女神們紛紛進軍演藝圈，峮峮以《飢餓遊戲》入圍金鐘獎，籃籃與熊熊霓則是加入《綜藝大集合》擔任助理主持人，熊霓身材傲人，又是國標高手，且沒有女神包袱表現自然，去年在節目初次登場，就讓主持人胡瓜驚豔，搞笑說要換掉同屬樂天啦啦隊的節目成員籃籃，之後更多次獲得節目與胡瓜青睞上節目擔任來賓。
據《CTWANT》報導，胡瓜相當照顧熊霓，不但去球場主動應援，熊霓近期搬家時，除了父母在場協助，連胡瓜的休旅車也被拍到在現場，私下一群人還開心聚餐，熊爸在臉書曬出與胡瓜貼臉的照片，可見關係非常不錯，胡瓜最近健身有成，甩肉12公斤，明顯變化被認為在積極回春，這些種種變化，都讓胡瓜的現任老婆丁柔安非常在意，只要聽到熊霓的名字，情緒起伏變化很大，沒辦法平心靜氣。
胡瓜與前妻秀秀育有1女1子，離婚後還是朋友，小禎與胡釋安進軍演藝圈都有不錯表現，他與丁柔安愛情長跑多年，2014年才正式結婚，雖然主持時總有嫩妹相伴，不過丁柔安地位相當穩固，兩人形影不離，老夫老妻相處依舊浪漫，針對胡瓜與熊霓的曖昧緋聞，丁柔安回應《NOWnews今日新聞》表示不知情，「我這邊沒有回應囉，謝謝」。