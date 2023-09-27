明揚大火檢討！勞動部：火災高風險廠場專案檢查、化學品監督管理

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勞動部長許銘春報告時指出，9月22日明揚公司發生火災爆炸，並造成勞工5人死亡、1人失聯、77人受傷住院及消防員4人殉職、7人輕重傷，引發社會關注，勞動部表達不捨與遺憾。
許銘春表示，事發後勞動部職安署除於第一時間派員會同經濟部加工出口區管理處實施檢查，對事業單位予以停工嚴處外，並將對其母公司明安國際集團所有廠場於1週內完成勞動檢查，至於詳細災害原因刻由消防單位調查鑑定中，後續將派員會同消防單位進廠檢視，並依消防單位之火災鑑定報告結果，對雇主有違反職業安全衛生法事項者，將依法裁罰及移送地檢署偵辦。
許銘春指出，為協助受災勞工及其家庭，即時獲得所有勞動權益資訊，勞動部已整合各項服務資源，全力提供職業災害權益法律扶助、各項給付及補助，以及後續醫療診治重建服務，給勞工最大的支持。
針對預防廠場火災爆炸的精進作為，勞動部提出5點作為，許銘春說，將針對使用大量過氧化物的製造工廠實施專案檢查，以督促使事業單位落實法令規範，另列管易發生火災爆炸風險的石化及大型化學工廠等危險工作場所，依風險分級規劃列為優先檢查對象，要求事業單位強化安全衛生設施及落實製程安全管理。
危害性化學品種類繁多，勞動部依職業安全衛生法規定，就危害風險管理原則公告優先管理化學品，事業單位運作達一定數量以上者，應將相關資料報請備查，對於事業單位通報之運作資訊，則由職安署及勞動檢查機構依危害風險程度，實施高風險事業單位之危害預防監督檢查、輔導及宣導作為，並配合環境部所建構跨部會化學雲資訊服務平台，定期將蒐集化學品運作資訊上傳介接化學雲，提供相關主管機關依其管理權責運用。
許銘春表示，將透過跨部會合作及公私協力方式，邀集經濟部、內政部等部會主管，就職場風險評估、作業安全、災害預防等減災議題進行研商，並請相關部會督促所屬事業單位精進火災爆炸災害預防措施。
另外，職安署除配合經濟部工業局的總體檢計畫，辦理製程安全管理之稽查外，並聘請學者專家持續規劃進行具爆炸危害化學工廠製程安全管理查核工作，並擴大推動至國內具爆炸危害化學工廠，督促落實製程安全管理；為提升消防執勤安全，職安署、勞安所已與內政部消防署三方簽訂合作備忘錄，共同推動消防人員職業安全衛生管理機制及研究工作，並將持續協助警消相關公務機關加強職場防災能力，以保障警消人員安全及健康。
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