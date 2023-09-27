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藍委頻追問明揚大火責任歸屬　林右昌稱正釐清中：我無法當裁判官

▲陳玉珍今在在立法院內政委員會上質詢時，不斷追問明揚大火責任歸屬；林右昌答詢說，他無法當一個裁判官，現在正在釐清中，政府絕對不迴避，一起來檢討。（圖／翻攝國會頻道）
▲陳玉珍今在在立法院內政委員會上質詢時，不斷追問明揚大火責任歸屬；林右昌答詢說，他無法當一個裁判官，現在正在釐清中，政府絕對不迴避，一起來檢討。（圖／翻攝國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

屏東明揚工廠大火釀重大傷亡，包括4名消防員殉職，引發政府對消防安全檢討。國民黨立委陳玉珍今（27）日在立法院內政委員會上質詢，痛批經濟部與屏東縣消防局互踢皮球，並屢次追問事件責任，到底在哪個單位？內政部長林右昌答詢則說，他無法當一個裁判官，現在正在釐清中，政府絕對不迴避，一起來檢討。

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立法院內政委員會今邀請內政部部長、消防署署長就「9月22日屏東市明揚國際火災案」提出專題報告並備質詢，陳玉珍質詢時指出，經濟部稱消防相關事宜應由地方查核，但屏東縣消防局說無權查核，讓老百姓覺得互踢皮球，到底是經濟部責任還是屏東縣消防局？

林右昌答詢說，他們有不同法令系統，大家都可依據不同法律規定，「我沒辦法在這裡跟你講說，我去做一個裁判官」，現在正在釐清當中

陳玉珍不解稱，事發3、4天還不能釐清責任，經濟部次長曾文生稍早稱已移交屏東縣政府辦理，消防局業務自99年起由屏縣府消防局接管。曾文生答詢說，園區有兩種，書面報告說明有部分園區，還有自己的消防權。

此外，陳玉珍提到，內政部書面報告指，廠商最後一次消防安全設備檢修申報日是111年11月15日，不符合規定，並訂於申報後30日完成改善，後續是否改善？消防署長蕭煥章說，由廠商來執行，但消防局還沒去確定，現場回報是說已經改善。

陳玉珍痛批，報告迄今已經過10個月還不確定？蕭煥章回應，此分成兩區塊，一部份是廠商30天內改善，廠商回報說有，另是消防局人力問題，導致現在還沒辦法確認複檢。

陳玉珍詢問，屏東縣消防局檢查是否足夠？蕭煥章說，危險物品廠商需將足夠的量與他們通報，而消防局不去針對危險物質管制，因危險物品種類太多，並非全部化學物品都是危險物品範圍。他提到，現場就有70、80種化學物品，3種架橋劑只有1種是他們所管理範圍。

最後，陳玉珍批評，人力不足應要補足，現在卻像沒有政府的責任。林右昌回應，政府絕對不迴避，一起來檢討； 要讓科學證據說話、讓調查結果出來，另消防人力部分5年已補充超過3000人。


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