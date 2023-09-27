藍委頻追問明揚大火責任歸屬　林右昌稱正釐清中：我無法當裁判官

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林右昌答詢說，他們有不同法令系統，大家都可依據不同法律規定，「我沒辦法在這裡跟你講說，我去做一個裁判官」，現在正在釐清當中
陳玉珍不解稱，事發3、4天還不能釐清責任，經濟部次長曾文生稍早稱已移交屏東縣政府辦理，消防局業務自99年起由屏縣府消防局接管。曾文生答詢說，園區有兩種，書面報告說明有部分園區，還有自己的消防權。
此外，陳玉珍提到，內政部書面報告指，廠商最後一次消防安全設備檢修申報日是111年11月15日，不符合規定，並訂於申報後30日完成改善，後續是否改善？消防署長蕭煥章說，由廠商來執行，但消防局還沒去確定，現場回報是說已經改善。
陳玉珍痛批，報告迄今已經過10個月還不確定？蕭煥章回應，此分成兩區塊，一部份是廠商30天內改善，廠商回報說有，另是消防局人力問題，導致現在還沒辦法確認複檢。
陳玉珍詢問，屏東縣消防局檢查是否足夠？蕭煥章說，危險物品廠商需將足夠的量與他們通報，而消防局不去針對危險物質管制，因危險物品種類太多，並非全部化學物品都是危險物品範圍。他提到，現場就有70、80種化學物品，3種架橋劑只有1種是他們所管理範圍。
最後，陳玉珍批評，人力不足應要補足，現在卻像沒有政府的責任。林右昌回應，政府絕對不迴避，一起來檢討； 要讓科學證據說話、讓調查結果出來，另消防人力部分5年已補充超過3000人。
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