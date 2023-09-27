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賴惠員質詢明揚大火！許銘春回應中　立法院火災警報突大響

▲立法院火災警報今天在質詢過程中突然大響，引起現場人員驚慌。（圖／記者林志怡攝，2023.09.27）
▲立法院火災警報今天在質詢過程中突然大響，引起現場人員驚慌。（圖／記者林志怡攝，2023.09.27）

記者林志怡／台北報導

立院衛環委員會今（27）日召開委員會，針對明揚大火等案進行質詢，民進黨立委賴惠員為第一位質詢立委、正針對明揚工廠大火案相關勞工議題進行質詢、對陣勞動部長許銘春，問到明揚工廠大火發生當下員工疏散如何處理一事，立法院消防警報突然大響，後經了解，應為立院人員誤觸火災警報所致。

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立法院衛環委員會今日進行全體委員會議，邀請勞動部、衛生福利部、環境部、內政部、法務部、經濟部、行政院災害防救辦公室就「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」進行專題報告並備質詢，衛福部、農業部、經濟部、教育部、法務部、國防部則就「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」進行專題報告並備質詢。

聽到警報當下，許銘春明顯愣了一陣，原想繼續回答，但火災警報依然響不停，擔任召委的民眾黨立委吳欣盈急問「這個是練習鈴還是是真的？」現場也出現一陣騷動，吳隨即宣布暫停會議、執行疏散，賴惠員也附和三聲「暫停」，現場委員與官員陸續往會議室外移動。

現場委員面對疑似緊急情況的警報，顯然不知道如何因應，現場人員急問「疏散要怎麼疏散」、「一樓集合嗎」、「疏散方向是什麼」，後吳欣盈提醒現場人員「走樓梯比較安全」、「慢慢走下去」

此外，面對狂響的警報，包括衛福部長薛瑞元在內的官員顯然對於異常狀況還有些狐疑，薛才慢悠悠起身、走到會議室中間，此時警報戛然而止、通知火災狀況已解除，但現場人員幾乎都還沒撤出。

確認情況後，吳欣盈回到主席座位、要求與會人員回座，推測是「有人誤觸警鈴」，看著現場一片混亂顯然也有些尷尬，後賴惠員繼續進行質詢，重提許銘春等一眾官員並未親自到火災現場了解救災情況，質問許銘春要不要試試做「一日消防員」。

據《NOWnews今日新聞》記者現場觀察，警報大響第一時間，現場人員清一色的反應是懷疑與茫然，顯然在懷疑警報通知是否為真，包括擔任召委的吳欣盈第一反應也是詢問「這個是練習鈴還是是真的？」

立法院火災警報持續通知內容為「火災、火災，發生火災，請儘速往緊急出口避難逃生」，但往走廊移動，記者發現，即使火災警鈴狂響，仍有人員進入電梯，並未直接前往緊急出口，現場人員顯然不清楚緊急出入口配置情況與疏散路線。

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