科七染毒道歉了！求不要牽扯KID《野人七號部落》：努力改變自己
30歲張姓網紅攝影師「科七」曾和KID搭檔主持YouTube節目《野人七號部落》，昨（26）日傳出他涉嫌以虛擬貨幣多次購買毒品，警方在住處搜出1.5公克大麻、毒郵票及研磨器等，科七對犯行坦承不諱，訊後被依《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦，本人晚間公開道歉：「我將全力以赴，面對接下來所有的結果，同時也會努力改變自己，避免類似事件再次發生。」
記者楊穎軒／綜合報導
科七在IG限時動態上傳聲明稿，先為自己的行為給大家帶來困惑和不安道歉，接著強調已經離開《野人七號部落》很久，涉毒與節目和團隊毫無關係，懇請媒體記者和社會大眾不要因為此事件影響《野人七號部落》團員及其他合作夥伴，「我明白這次事件對大家來說是一次極大的震撼，也對我自己的生活產生了極大的影響，我願意配合警方進行任何調查。」
此外，科七承諾：「我希望這次事件能成為我個人成長的契機，也能引起更多人的警醒，遠離不良的行為和選擇。最後，我再次對我的行為表示深切的歉意，也對大家的理解和支持表示感謝。我會盡一切努力，讓自己成為更好的人，也不辜負大家對我的期望。謝謝各位的理解和寬容。」
對於科七染毒，KID昨天透過經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「《野人七號部落》這3年來沒有簽過任何網紅，都是合作的對象，近2年也和他沒有合作了，新聞報導純屬他個人行為，和KID、《野人七號部落》完全無關。」
※【NOWnews 今日新聞
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