林美秀首合作邵雨薇直呼「她超難搞」 自認被激發出黑暗面
懸疑驚悚電影《惡女》由林美秀與邵雨薇聯手主演，即將於10月27日全台上映。首度合作的林美秀與邵雨薇，坦言彼此從未合作過，憑藉對對方作品的印象與敬業的態度，彼此內心偷偷覺得「對方一定超難搞」，林美秀笑說：「因為她太漂亮了，我以為這麼漂亮的女孩子都很難搞，沒想到見面之後，她認真又專業的態度讓我信任又放心，和雨薇一起演戲非常有默契，她甚至能激出我這個角色的黑暗面！」而邵雨薇則分享：「第一次與美秀姊合作，以她在演藝圈的地位，我覺得私下一定非常嚴肅與嚴格，所以導演才找她演蛇蠍女，但其實不是，她非常溫柔，也很照顧劇組同仁，與她合作很開心。」
記者薛羽彤／綜合報導
首度合作的林美秀與邵雨薇這次一起在電影中化身惡女，除了隨著劇情而走的精湛肢體演技，因內心受到驟變衝擊的眼神轉換，更是讓人不寒而慄，林美秀說：「我在電影中飾演的秀蘭，是一位恐龍蛇蠍女，她最厲害的本事就是利用心理的依賴，讓每個男人都愛她，我覺得她心中最大的惡，就是操控男人的慾望。」而邵雨薇則說：「我飾演的立美，是一位非常強勢的新聞主播，而她的強勢不只展現在工作上，甚至對父親、男朋友都有非常強烈的控制慾，這種慾望，就是她心中的惡。」一位是靠心理操控男人、一位是靠氣勢控制男人，究竟兩位惡女將會如何操弄男人的心理與情慾？
電影《惡女》主播立美（邵雨薇飾）是媒體界的紅人，正忙於籌備與交往多年的男友大為（曾少宗飾）的婚禮，準備迎接幸福人生。然而，某天立美得知父親（李天柱飾）打算再婚，對象竟然是一位身世神秘的女人秀蘭（林美秀飾）。秀蘭學歷不高，但溫柔聰明，擅長烹飪和照護，也深受立美臥病在床的奶奶喜愛。就在婚禮前夕，秀蘭突然成為謀殺嫌疑犯登上新聞頭條，而她的前男友們竟然都選擇了自殺，並在臨死前向秀蘭匯了巨款。為了保護父親，立美不惜代價避免媒體報導秀蘭與父親的關係，同時也與檢察官國倫（鳳小岳飾）展開調查。究竟秀蘭是否真的犯了兇殺罪？真正的惡女又是誰？背後又隱藏著什麼危險謎團？